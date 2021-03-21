بعد إصابة زوجها بالسرطان.. رحلة كفاح أم مصرية مثالية

كرمت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ناهد سمير أحمد، 56 عاماً، لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة السويس لعام 2021، وذلك تقديراً لمعاناتها وصبرها على رحلة مرض زوجها بالسرطان حتى وفاته وتقديمها لثلاثة نماذج ناجحة للمجتمع.

في حديث لـ"العربية.نت" مع ناهد سمير، أشارت إلى أن زوجها عمل في محافظة السويس سائق تاكسي من 28 عاماً، ورزقت بثلاثة أطفال: بنتان وولد، وكان الأب يعمل بكل جهد في الليل والنهار لكي يستطيع أن يغطي نفقات الأسرة، ويحافظ على توفير حياة كريمة لهم.

وتابعت: "أصيب زوجي بالسرطان في المخ، ما جعله عاجزاً عن العمل، وكان في احتياج للرعاية الشديدة طوال فترة علاجه، مما جعل الضغوط تزداد علي بشكل كبير لكي أوفر نفقات المعيشة لي وللأولاد ونفقات العلاج الشهري لزوجي".

ولجأت ناهد إلى العمل في بعض الأعمال الحرة من بيع المفروشات والملابس، وقضت 10 أعوام في رعاية زوجها المريض وتربية أطفالها الثلاثة. وبعد وفاة زوجها لم يتجاوز معاشها 125 جنيهاً، لذلك عملت على بعض الصناعات اليدوية من داخل منزلها لأوقات طويلة كي تستطيع أن توفر نفقات أسرتها، وتربية أولادها.

واستطاعت ناهد أن تكسب ثقة كل من تعامل معها من التجار، وكانت تحصل على البضائع من التجار وتسدد ثمنها بعد بيعها، حتى تمكنت من الاستقلال بتجارتها.

وتابعت ناهد: "كل هدفي أن أوفر لأولادي حياة كريمة، وبحمد الله حصلت الابنة الكبرى على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية والماجستير في تدريب الرياضة المائية وعينت بالكلية، والابنة الثانية على بكالوريوس نظم المعلومات، والابن الثالث على دبلوم المعهد الفني للمنشآت البحرية.