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السيسي يوجّه بتمكين المرأة وحمايتها.. ويحذر من موجة كورونا الثالثة

(أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجّه بتمكين المرأة وحمايتها.. ويحذر من موجة كورونا الثالثة

منع زواج الأطفال والحماية من التحرش وتسهيل الحصول على التمويل والقروض

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت

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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لاتخاذ عدة قرارات لصالح المرأة في البلاد.

وطالب السيسي، خلال احتفالية عيد الأم، مجلس النواب بسرعة إصدار مشروع قانون زواج الأطفال، وينص صراحة على تحديد سن الزواج، ومنع الزواج المبكر.

وعن مواجهة كورونا، قال الرئيس المصري، إن بلاده تجاوزت المرحلتين الأولى والثانية من الوباء وعلى أعتاب المرحلة الثالثة، مطالباً مواطنيه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لانتشار الفيروس.

ووجه السيسي لتنفيذ وتطبيق أكبر قدر من الأمان للمرأة في المواصلات العامة وتوجيه البنك المركزي باتخاذ إجراءات تنص صراحة على منع التمييز القائم ضدها في الحصول على التمويل والقروض، فضلا عن توجيه الجهات المسؤولة خاصة جهة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنفيذ مشروعات برامج المرأة الريفية ودراسة الحد من ظاهرة الغارمات.

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وكلف السيسي وزارة التخطيط بمتابعة وضع المرأة في مراكز صنع القرار.

وأعرب في كلمته خلال الاحتفالية عن سعادته البالغة والفخر الشديد وهو يشهد الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية العظيمة، مضيفاً بالقول إنه يغتنم الفرصة ليقدم تحية فخر وتقدير واعتزاز لها.

وأضاف أن المرأة المصرية ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية، وهي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.

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