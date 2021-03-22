ناهد جمال .. قصة سيدة مصرية تأثر بقصتها السيسي وهاتفها على الهواء

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيدة مصرية مكافحة تعمل سائقة للإنفاق على أبنائها بمكالمة هاتفية على الهواء مباشرة، مشيداً بكفاحها ومتعهداً بتلبية كافة طلباتها.

واستضافت فضائية "سي بي سي" المصرية سيدة مصرية تدعى ناهد جمال سعيد، تعمل على تروسيكل لتروي قصة كفاحها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم أمس الأحد، وخلال الحديث فوجئت إدارة الفضائية بمداخلة هاتفية من الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، يعلن فيها الاستجابة لجميع مطالب السيدة وتلبية احتياجاتها.

وقالت السيدة "للعربية.نت" إنها تعيش في إحدى المناطق بالجيزة وزوجها كان يعاني من ظروف مادية صعبة أدت لدخوله السجن تاركا لها 5 بنات، مضيفة أنها قررت شراء تروسيكل للعمل عليه وسداد أقساطه وبدأت العمل في نقل احتياجات الأسر والعائلات، وكذلك البحث عن الورق والكارتون وجمعه من القمامة وبيعه لمن يعملون في إعادة التدوير.

وتتابع أن كبرى بناتها بالصف الأول الإعدادي، والثانية في الصف السادس الابتدائي، والثالثة في الصف الثالث الابتدائي، والأخيرتان صغيرتان، مشيرة إلى أنها تبذل كل جهدها من أجلهن وحتى يستكملن تعليمهن ويعشن حياة كريمة.

وعقب تدخل الرئيس المصري لمساعدتها قررت محافظة الجيزة تسليم ناهد محلا تجاريا مليئا بالبضائع لكي تبدأ حياة جديدة والعمل في التجارة، كما وفرت لها شقة مكونة من 3 غرف وصالة ومجهزة بالكامل، للإقامة فيها مع بناتها.

وقالت إنها سعيدة بإشادة الرئيس وتدخله لمساعدتها مؤكدة أنها لم تصدق ومازالت غير مصدقة ما حدث مقدمة الشكر له ولموقفه الإنساني معها.