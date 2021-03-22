.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ناهد جمال .. قصة سيدة مصرية تأثر بقصتها السيسي وهاتفها على الهواء

السيدة المصرية

ناهد جمال .. قصة سيدة مصرية تأثر بقصتها السيسي وهاتفها على الهواء

السيدة المصرية لـ "العربية.نت": زوجي كان يعاني من ظروف مادية صعبة أدت لدخوله السجن تاركا لي 5 بنات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيدة مصرية مكافحة تعمل سائقة للإنفاق على أبنائها بمكالمة هاتفية على الهواء مباشرة، مشيداً بكفاحها ومتعهداً بتلبية كافة طلباتها.

واستضافت فضائية "سي بي سي" المصرية سيدة مصرية تدعى ناهد جمال سعيد، تعمل على تروسيكل لتروي قصة كفاحها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم أمس الأحد، وخلال الحديث فوجئت إدارة الفضائية بمداخلة هاتفية من الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، يعلن فيها الاستجابة لجميع مطالب السيدة وتلبية احتياجاتها.

وقالت السيدة "للعربية.نت" إنها تعيش في إحدى المناطق بالجيزة وزوجها كان يعاني من ظروف مادية صعبة أدت لدخوله السجن تاركا لها 5 بنات، مضيفة أنها قررت شراء تروسيكل للعمل عليه وسداد أقساطه وبدأت العمل في نقل احتياجات الأسر والعائلات، وكذلك البحث عن الورق والكارتون وجمعه من القمامة وبيعه لمن يعملون في إعادة التدوير.

وتتابع أن كبرى بناتها بالصف الأول الإعدادي، والثانية في الصف السادس الابتدائي، والثالثة في الصف الثالث الابتدائي، والأخيرتان صغيرتان، مشيرة إلى أنها تبذل كل جهدها من أجلهن وحتى يستكملن تعليمهن ويعشن حياة كريمة.

2 صور
2 صور

وعقب تدخل الرئيس المصري لمساعدتها قررت محافظة الجيزة تسليم ناهد محلا تجاريا مليئا بالبضائع لكي تبدأ حياة جديدة والعمل في التجارة، كما وفرت لها شقة مكونة من 3 غرف وصالة ومجهزة بالكامل، للإقامة فيها مع بناتها.

وقالت إنها سعيدة بإشادة الرئيس وتدخله لمساعدتها مؤكدة أنها لم تصدق ومازالت غير مصدقة ما حدث مقدمة الشكر له ولموقفه الإنساني معها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد