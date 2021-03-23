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للمسافرين من مصر.. احذروا النصب باسم كورونا!

مطار القاهرة كورونا مصر
من مطار القاهرة

للمسافرين من مصر.. احذروا النصب باسم كورونا!

يستخدمون أختاما مزورة في عمليات النصب على المسافرين

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دبي - العربية.نت

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ألقت الشرطة المصرية القبض على تشكيل عصابي يقوم بتزوير شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا، وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في مجال الغش والتدليس.

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في التفاصيل، وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تفيد قيام 3 أشخاص يعملون في مجال التحاليل بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إجراء تحاليل تثبت خلو المسافر من الفيروس.

وأعلن المتهمون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل، حيث أنشأ اثنان تلك الصفحات الإلكترونية بأسماء المعامل الخاصة بهم لاستقطاب ضحاياهم وتزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية والتي تُفيد خلوهم من الفيروس وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.

المتهمون
المتهمون

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة- الجيزة- القليوبية، تم استهداف المراكز الطبية المشار إليها حيث أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المستندات والأجهزة التي تُستخدم في نشاطهم الإجرامي إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الآثم - جهاز كمبيوتر محمول لاب توب وطابعة كمبيوتر ألوان ووحدة ذاكرة نقالة فلاش ميموري المستخدم في تزوير الشهادات المضبوطة.

وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن المستندات المضبوطة مزورة تزويراً مادياً كلياً ووجود دلائل بالأجهزة الإلكترونية تؤكد على نشاطهم الإجرامي.

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