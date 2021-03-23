بالصور.. عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الثلاثاء، من عاصفة ترابية تستمر لمدة يوم كما أطلقت الهيئة إنذاراً جوياً.

وقالت إنه وفقاً لصور الأقمار الصناعية التابعة للهيئة فإن العاصفة التي تتجه شرقاً إلى غرب مصر والقادمة من الصحراء الليبية، تسبب نشاطا للرياح على معظم أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية المكشوفة، هي نتيجة كتلتين هوائيتين، الأولى ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوي، والثانية باردة مصاحبة لمرتفع جوي.

عاصفة ترابية في مصر

من جهتها، أوضحت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لوسائل الإعلام المصرية، أن شدة العاصفة تختلف حدتها من منطقة عن أخرى، حيث إن المناطق العربية ستكون أكثر تأثراً، كما أنها تشهد انعدام الرؤية الأفقية وتصل إلى 20 متراً أحياناً، وتابعت أن القاهرة والوجه البحري ستتأثران بالعاصفة الرملية القادمة من الصحراء الليبية، ولكنها ستكون أقل تأثيراً على المناطق الغربية، كما تتأثر مناطق شمال الصعيد وسيناء.

وأضافت أن الارتفاع في درجات الحرارة سينتهى اليوم، وأن الحرارة ستعاود الانخفاض إلى 10 درجات في بعض المناطق، وسيصاحب انخفاض الحرارة ونشاط للرياح وأمطار على السواحل الشمالية.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، انتظام حركة الملاحة البحرية، نظرا لوجود ارتفاع أمواج البحر في المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.