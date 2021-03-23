.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية

f61ac7ed-3b40-46ee-9be0-a070b581afac
المتهمة

ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن أثار هذا الاعتداء الدامي ضجة في مصر، تمكن فريق طبي مصري من استخراج "ساطور " استقر داخل رأس سيدة، بعد أن تعرضت للضرب من قبل ضرتها.

2 صور
2 صور

ونجح فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي جنوب البلاد، من استخراج الساطور من رأس السيدة بعد جراحة معقدة استغرقت 7ساعات، حيث كانت تعاني من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة وجروح قطعية بالجبهة.

2 صور
2 صور

يشار إلى أن الاعتداء وقع قبل يومين في قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وانطلقت شرارة تلك الجريمة البشعة، بعد أن دب خلاف بين زوجتين لرجل واحد "ضرتين" قامت على إثره الزوجة الأولى، وهي ربة منزل، بضرب الثانية، وهي حامل في شهرها السادس، وطرحتها أرضاً، ثم انهالت عليها بساطور أدى لبتر 3 أصابع من يدها.

كما غرست الساطور في مقدمة رأسها، قبل أن يتدخل الأهالي وينقلوا الأخيرة إلى المستشفى في حالة حرجة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بجريمتها، مبررة ذلك بأن ضرتها سقتها صنوفا من الذل وسممت العلاقة بينها وبين زوجها ومنعته من الإنفاق عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد