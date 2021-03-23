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مصرية تتقلد منصب عمدة مدينة أميركية.. ما قصتها؟

عمدة من أصل مصري لمدينة أميركية
ماري ألكسندر

مصرية تتقلد منصب عمدة مدينة أميركية.. ما قصتها؟

ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم

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القاهرة - العربية.نت 

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تقلدت ماري ألكسندر، المصرية الأصل، منصب عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأميركية، واختيرت ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، والتي تضم اسم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

فأين نشأت تلك السيدة؟

ولدت ماري في القاهرة ودرست الإعلام في الجامعة الأميركية بمصر، ثم سافرت لأميركا ودرست إدارة الضيافة في جامعة ولاية تينيسي وعملت مستشارة في تصميم وتنسيق الفعاليات.

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انتقلت لاحقا مع زوجها الدكتور إيهاب بسطا إلى بولينغ بروك عام 2003 وهي أم لشابين في سن المراهقة، وفي عام 2018، حصلت على لقب المواطنة المثالية للعام.

وتتمتع تلك "المواطنة المثالية" بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تخطيط الفعاليات للشركات الكبرى وإدارة الفنادق والنوادي، مثل پالمر هاوس هيلتون، وفور سيزونز، ونادي يخت شيكاغو، وكانت أول سيدة تتولى إدارة النادى في تاريخه.

عمدة من أصل مصري لمدينة أميركية
عمدة من أصل مصري لمدينة أميركية

كما تعمل حاليًا كرئيسة لمجلس آباء مدرسة جون كينيدي، وتشغل عضوية مجلس إدارة تنفيذي في دورى كرة القدم لبولينغ بروك، ونائب الرئيس المؤسس لجمعية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشباب.

تهنئة مصرية

وكانت وزيرة الدولة للهجرة في مصر، نبيلة مكرم عبد الشهيد، تقدمت قبل أيام بالتهنئة إلى أليكسندر كأول مصرية تتولى منصب عمدة ضاحية بولينجبروك.

وزيرة الهجرة المصرية
وزيرة الهجرة المصرية

وقالت إن هذا النجاح مدعاة للفخر والاعتزاز للوطن الأم مصر، مضيفة : "ونحن نحتفل حاليا بشهر المرأة نجد أن شعار مصر تستطيع يتحقق دوما مع كل إنجاز لحفيدات الفراعنة حول العالم، والسيدة ماري قدوة ونموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج".

كما أعربت خلال اتصال هاتفي مع ماري، عن تمنياتها لها بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها. وأوضحت أنه تم الاتفاق مع الكسندر على بدء التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة في عدة ملفات تعمل عليها وزارة الهجرة.

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