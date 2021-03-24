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مصريان طعنا جارهما في رأسه.. بسبب "تربية الحمام"

برج حمام

مصريان طعنا جارهما في رأسه.. بسبب "تربية الحمام"

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دبي - العربية.نت

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قررت النيابة المصرية حبس شابين في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بطعن جارهما في الرأس، بعد خلافات على "تربية الحمام"، بحسب وسائل إعلام مصرية.

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في التفاصيل، حققت النيابة في بلاغ تلقاه قسم شرطة الزاوية الحمراء في القاهرة بإصابة شاب يبلغ من العمر 31 عاما، بعد تعدي ثلاثة أشخاص من جيرانه عليه، بسلاح أبيض.

كما كشفت التحريات أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه ووالد أحد المتهمين بسبب تربية الحمام.

إلى ذلك، بينت أن المجني عليه شرع في بناء مظلة على الشرفة الخاصة به لتجنب الأضرار التي يتسبب فيها الحمام المملوك للمتهم، فقام المتهم بتهديد المجني عليه بقتله فى حال شروعه بتركيب المظلة.

وكانت مشاجرة نشبت بينهما تدخل على إثرها عدد من الجيران لمحاولة تهدئة الوضع، فترصد نجل المتهم صاحب الـ15 عاما للمجني عليه واستعان باثنين آخرين من زملائه وقاموا بتوجيه ضربة مباشرة بـ"مطواة" للمجنى عليه.

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