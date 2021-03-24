أعطى ظهره للمحكمة.. شاهد لحظة الحكم بإعدام سفاح الجيزة

قضت محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمداً مع سبق الإصرار.

إلى ذلك، صدر الحكم بعد موافقة المفتي حيث قررت المحكمة في 24 فبراير الماضي إحالة أوراق السفاح إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، وتحديد جلسة اليوم 24 مارس للنطق بالحكم.

وفي أثناء صدور الحكم جلس المتهم في القفص معطيا ظهره لهيئة المحكمة، وبعد إعلانه اصطحبته قوة أمنية لمقر احتجازه.

قتل صديق عمره

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة لمرافعة النيابة العامة التي شرحت الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم فى ارتكاب جريمته بقتل صديق عمره، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجني عليه في بولاق الدكرور.

واعترف المتهم أنه دفن صديق عمره رضا محمد الذي قتله في عام 2015 وكان يعمل مهندساً في إحدى الدول العربية منذ 20 عاماً، بعدما استقبله عند عودته من الخارج في مطار القاهرة، ثم اصطحبه إلى منزله لتناول الغداء معاً، ومراجعة بعض الحسابات المالية، وهناك وضع السم له في الطعام لينهي حياته، وقرر دفنه داخل قبر أعده مسبقاً في المنزل.

قتل 3 آخرين

واعترف السفاح بقتل 3 آخرين وهم زوجته الأولى فاطمة زكريا، والتي قتلها بسبب خلافات مالية وأسرية، ووضع جثمانها في ثلاجة كبيرة، ثم دفنها بجانب صديقه.

كما اعترف بقتل الفتاة نادين التي تعمل في إحدى المكتبات معه ودفن جثمانها بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة.

وفي العام 2017 توجه السفاح إلى الإسكندرية وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل يملكه.

اعترافات السفاح

وشاهدت المحكمة في الجلسة السابقة عدة مقاطع فيديو للمتهم وهو يدلي باعترافاته ويشير لأماكن دفن الجثامين.

وتعود القضية التي هزت الرأي العام في مصر إلى الفترة من عامي 2015 و2017 وتكشفت في نوفمبر الماضي بعد سقوط المتهم متلبسا بسرقة ذهب ومصوغات سيدة وانتحاله لاسم صديقه الذي كان أول ضحاياه.

وفي أول فبراير الماضي قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لقتله عمداً 4 أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال الفترة ما بين عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم.