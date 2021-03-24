ماذا حصل بقناة السويس؟.. شاهد سفينة ضخمة تشل الحركة

بعد تداول أنباء عن زحمة في قناة السويس، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة وسط القناة، تعرقل الحركة.

وأعلنت شركة جيه.إيه.سي لخدمات الملاحة أن سفينة حاويات متجهة إلى روتردام جنحت وسط القناة، ما أعاق مرور سفن أخرى في واحد من أهم طرق المرور البحري في العالم، وهو ما أكدته بيانات الملاحة على ريفينيتيف أيكون.

كما ذكرت جيه.إيه.سي على موقعها الإلكتروني أن السفينة إيفر جيفنالتي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالي الساعة 7:40 صباح أمس الثلاثاء (05:40 بتوقيت جرينتش) بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء.

وأضافت أن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة للشمال اضطرت للرسو لحين إخلاء الممر. وقالت الشركة إن قافلة متجهة للجنوب حوصرت أيضا.

هيئة القناة بمصر

إلى ذلك، قال مصدران كبيران بقطاع الملاحة لرويترز إن هيئة القناة بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن اليوم الأربعاء ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة بعد جنوح السفينة في القناة الجديدة بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما ذكر المصدران أن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.



يشار إلى أن حوالي 19 ألف سفينة بحمولة صافية تبلغ 1.17 مليار طن، عبرت تلك القناة السويس الهامة عام 2020 بمتوسط 51.5 سفينة في اليوم، وفقا لهيئة قناة السويس.

ويمر نحو 12 في المئة من حجم التجارة العالمية عبر تلك القناة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.