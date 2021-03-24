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مشاورات مصرية ـ ليبية لإعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس

ليبيا مصر

مشاورات مصرية ـ ليبية لإعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس

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دبي - العربية.نت

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أكدت مصادر "العربية"، الثلاثاء، عن مشاورات مصرية ـ ليبية للاتفاق على إعادة فتح سفارة القاهرة في طرابلس.

ووصل وفد مصري إلى العاصمة طرابلس اليوم للقاء مسؤولين بالسلطة التنفيذية الجديدة استكمالا لمباحثات عودة العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

يذكر أنه قبل نيل حكومة الوحدة ثقة البرلمان الليبي، زار رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، في 18 فبراير الماضي القاهرة، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

السيسي والدبيبة
السيسي والدبيبة

إنهاء الانقسام

وأعرب رئيس الوزراء الليبي في حينه عن تقدير بلاده للجهود المصرية الفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر لمؤسسات البلاد في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

في حين، أكد السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

وخلال الأشهر الماضية، لعبت مصر دوراً فعالاً في محاولة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الصراع.

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