السيسي يتوعد المتسببين بحادث القطارين بعقاب رادع

توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، المتسببين في حادث تصادم القطارين بسوهاج والذي أسفر عن مقتل 32 وإصابة 108 بعقاب رادع.

وقال في تدوينة له على صفحته على مواقع التواصل: "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج"، مضيفا أن "الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".

وأضاف قائلا: "لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

من موقع حادث تصادم قطاري مصر من موقع حادث تصادم قطاري مصر من موقع تصادم القطارين في مصر من موقع حادث تصادم قطاري مصر

وتوعد الرئيس السيسي المتسببين في الحادث، وقال إن الجزاء الرادع سينال كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

وكان رئيس الوزراء المصري و5 من الوزراء قد توجهوا إلى سوهاج لمتابعة تداعيات الحادث.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، و متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف مدبولي بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.