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مصر تدين استمرار الاستهداف الحوثي وتجدد دعمها لأمن السعودية

مصر والسعودية
تعبيرية
اليمن والحوثي

مصر تدين استمرار الاستهداف الحوثي وتجدد دعمها لأمن السعودية

استنكرت مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها

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القاهرة -العربية.نت

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أعربت مصر، الجمعة، عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.

وأدانت مصر هذه الأعمال التي كان آخرها أمس عَبْر عدد من الطائرات المُفخخة، فضلاً عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف.

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واستنكرت مصر مُجددًا مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وأعادت مصر التأكيد على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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