بفيديوهات من موقع الحادث.. "العربية.نت" تنشر القصة الكاملة لتصادم قطاري مصر

رصدت"العربية.نت" القصة الكاملة لتصادم قطاري صعيد مصر من خلال مجموعة من الفيديوهات التي وصلتنا من مكتبنا في القاهرة، أو بعض الفيديوهات التي نشرتها الصحافة المحلية في مصر.

فيديو متداول لمشاهد من حادث قطار #سوهاج جنوبي #مصر#العربية pic.twitter.com/8kdbgdnYkA — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 26, 2021

وكشفت هيئة السكك الحديدية في مصر تفاصيل حادث تصادم القطارين في سوهاج وأسفر عن سقوط 32مصابا و66 جريحا.

وقالت في بيان رسمي إنه "أثناء مسير قطار 157مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار".

وأضافت أنه "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011، وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".

بيان الهيئة أضاف أنه "جاري حصر الإصابات والوفيات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات علي الخط".

اللحظات الأولى من موقع الحادث المروع لتصادم قطارين في محافظة #سوهاج جنوب #مصر#العربية pic.twitter.com/w1nMIPZNuR — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 26, 2021

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين، الجمعة، بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وقال البيان: "أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج"، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

وشهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث التصادم بين قطارين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحادث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وقرر مدبولي تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسؤولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وتبين أن الحادث وقع بين قطار ركاب رقم 157 وقطار ركاب آخر رقم 2011، فيما سارعت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث والدفع بـ36 سيارة إسعاف.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم القطارين.

مراسلة #العربية رندة أبو العزم: حالة وفاة واحدة على الأقل في حادثة تصادم قطاري #سوهاج#مصر pic.twitter.com/NtEG2dOfQo — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 26, 2021

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيات الإخلاء.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.