شاهد.. عالقون بأحد القطارات يستغيثون من داخل عربات الموت

كشف فيديو انتشر في مواقع التواصل المصرية استغاثات لركاب من داخل أحد قطارات حادث سوهاج في صعيد مصر يطالبون بإنقاذهم من داخل عربات الموت.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين، الجمعة، بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وقال البيان: "أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج"، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

وشهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث التصادم بين قطارين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحادث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وقرر مدبولي تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسؤولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وتبين أن الحادث وقع بين قطار ركاب رقم 157 وقطار ركاب آخر رقم 2011 ، فيما سارعت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث والدفع بـ36 سيارة إسعاف.

وبدأت السلطات التحقيق الفوري لمعرفة سبب الحادث، فيما تم نقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم القطارين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيات الإخلاء.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.