بالفيديو.. سقوط "عمود" جسر في مصر على السيارات المارة ولا إصابات

سقطت "سقالة" عمود أحد الجسور في مصر على السيارات المارة، السبت، دون إصابات.

وأعلن مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة سقوط سقالة أحد الأعمدة بكوبري ترسا بطريق المريوطية التابع لحي الهرم على إحدى السيارات دون وقوع أيه إصابات.

وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور، وتكدس السيارات في الاتجاه القادم من الهرم إلى مطلع الطريق الدائري وطريق أبو النمرس، فيما بدأت السلطات إزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.