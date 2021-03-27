حادث قطار مصر.. معلومات جديدة عن صاحبة "طلعني يا ولدي" وماذا حل بها 

قررت الحكومة المصرية نقل السيدة المسنة صاحبة صرخة "طلعني يا ولدي " والذي ظهرت في فيديو مؤلم بحادث قطار سوهاج لدار المسنين وتلبية احتياجاتها .

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نقل "سمرة الراوي " إحدى مصابي حادث قطاري سوهاج لدار المسنين بمحافظة سوهاج وتوفير كافة سبل الرعاية لها مع صرف مساعدة فورية لها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالإضافة لصرف التعويضات اللازمة وفقا لتقريرها الطبي.

وكانت السيدة قد ظهرت في فيديو من تلك الفيديوهات المنتشرة في حادث تصادم قطاري سوهاج والذي وقع الجمعة وأسفر عن مصرع واصابة العشرات وأثارت مشاعر المصريين حيث كانت تستغيث وتقول لأحد الأشخاص بلكنة صعيدية " طلعني .. يا ولدي ".

وتبين أن السيدة المسنة من مدينة نجع حمادي في محافظة قنا تبلغ من العمر ٦٠ عاما ، وتعالج في مستشفى طهطا بسوهاج وكانت قد استقلت القطار المتجه من نجع حمادي إلى القاهرة لتقيم عند أقاربها هناك بعدما طردها ابنها من المنزل، وأصبحت بلا مأوى، حيث ساقها الحظ العاثر لتستقل القطار، و كادت تلقي حتفها في حادث التصادم .

وكانت السيدة تستقل أخر عربة في القطار لرخص قيمة تذكرتها وهي العربة التي تعرضت للاصطدام من الخلف عند قرية الصوامع بسوهاج ، وأصيبت بكدمات وتم نقلها لمستشفى طهطا .