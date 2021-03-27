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14 قتيلا وجريحا.. حادث يكشف هجرة غير شرعية لمصريين بليبيا

14 قتيلا وجريحا.. حادث يكشف هجرة غير شرعية لمصريين بليبيا

قامت السلطات الليبية بالتحفظ على جثامين المتوفين بمستشفى الثورة بمنطقة البيضاء

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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لقي 4 مصريين مصرعهم، وأصيب 10 آخرون إثر حادث سير بمنطقة المخيلي جنوب مدينة البيضا أثناء هجرتهم غير الشرعية بصحراء ليبيا.

وقامت السلطات الليبية بالتحفظ على جثامين المتوفين بمستشفى الثورة بمنطقة البيضاء.

فيما سارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وتبين أن سيارتين كانتا تقلان نحو 24 مصريا تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وحتى 50 عاما تعرضتا لحادث سير في منطقة المخيلي أثناء محاولتهم التسلل للأراضي الليبية، وهم من محافظات المنيا والفيوم والقليوبية والدقهلية.

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