السيسي لماكرون: يجب إخراج كل المرتزقة من ليبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبي.

إلى ذلك شدد السيسي خلال تلقيه اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن مصر تولي قضية سد النهضة أقصى اهتمام فى إطار الدفاع عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل.

من جهته، صرح المتحدث باسم رئاسة مصر بسام راضي أن الرئيس الفرنسي أكد "اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مؤكدًا الحرص على تعزيز تلك الروابط، ومثمنًا الثقل السياسي البارز لمصر على الصعيد الإقليمي عربيًا وإفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة".

وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات التنموية المتنوعة في مصر.