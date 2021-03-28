سفير ألمانيا بمصر يحسم الجدل: لن نكون ملاذًا للإخوان

وسط أنباء عن احتمال مغادرة عناصر من الاخوان تركيا، بعد محاولات الأخيرة التقارب مع مصر، شدد سفير ألمانيا في القاهرة، سيريل نون، على أن الجماعات المحظورة فى ألمانيا غير شرعية ولا يسمح لها بأي نشاط، وينطبق ذلك على جماعة الإخوان.

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الأحد: "لن تكون ألمانيا ملاذا آمنًا لتنظيم جماعة الإخوان لأي نشاط سياسي أو إرهابي في البلاد، إذا فكروا في الرحيل إليها من أي دولة أخرى".

كما أكد أن ألمانيا شهدت في الفترة الأخيرة، موجة من الجماعات الإرهابية، وتم منع أنشطتها ومحاسبتها وفقًا لأحكام القانون الألماني.

بين تركيا والإخوان

إلى ذلك، أوضح أن هناك تعاونا طيبا ووثيقا بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة، مشددا على أن القاهرة شريك يعتمد عليه وينتهج سياسة هجرة صارمة، ويفي بوعوده فيما يتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية. وختم قائلاً: "نحن نقدر ذلك في أوروبا".

تأتي تلك التصريحات بعد أن أفادت معلومات سابقة للعربية.نت بأن تركيا أصدرت تعليمات لعدد من القنوات التابعة للجماعة داخل البلاد بالامتناع عن مهاجمة مصر، وتخفيض انتقاداتها، فيما تسعى أنقرة إلى التقارب مع القاهرة، رغم الموقف المصري المتشدد نسبيا من تلك المسألة.

وخلال الأيام الماضية كشف عدد من مناصري وإعلاميي الجماعة، احتمال مغادرة الأراضي التركية إلى بلدان أوروبية، في مقدمتها بريطانيا وغيرها.