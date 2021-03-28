.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

محاولات تعويم سفينة السويس.. قاطرتا سحب إلى القناة

سفينة قناة السويس
صورة ليلية للسفينة الجانحة (فرانس برس)

محاولات تعويم سفينة السويس.. قاطرتا سحب إلى القناة

شركتا شحن رئيسيتيان عالميتان تحول سفنهما بشكل متزايد خوفا من أن تستغرق عملية تحرير السفينة وقتا أطول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل السباق مع الزمن لتعويم السفينة التي سدت قناة السويس، انطلقت قاطرتا سحب أخريين اليوم الأحد إلى القناة المصرية للمساعدة في جهود تحرير سفينة حاويات - بحجم ناطحة سحاب – عالقة منذ أيام في الممر المائي الحيوي.

ليست الرياح..رئيس اقتصاد قناة السويس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة

فقد أظهرت بيانات عبر الأقمار الصناعية، نشرها موقع (مارين ترافيك دوت كوم)، استدعاء السفينة (ألب غارد) - التي ترفع علم هولندا- والسفينة (كارلو ماغنو) – التي ترفع علم إيطاليا، لمساعدة زوارق القطر الموجودة بالفعل، ووصلتا إلى البحر الأحمر بالقرب من مدينة السويس في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

تفريغ الطين

فيما، قالت شركة بيرنهارد شولت شيب مانجمنت، التي تدير السفينة إيفر غيفن، إن القاطرات ستدفع السفينة – التي يبلغ طولها 400 متر - مع استمرار الحفارات في تفريغ الرمال والطين من أسفل مقدمة السفينة إلى جانب الميناء.

صور تظهر محاولة تعويم السفينة الضخمة العالقة في قناة السويس (رويترز)
صور تظهر محاولة تعويم السفينة الضخمة العالقة في قناة السويس (رويترز)

يأتي ذلك رغم قيام شركتي شحن رئيسيتين عالميتين بتحويل سفنهم بشكل متزايد خوفا من أن تستغرق عملية تحرير السفينة وقتا أطول.

وعلقت السفينة الضخمة "إيفر غيفن"، وهي سفينة يابانية ترفع علم بنما وتنقل بضائع بين آسيا وأوروبا، يوم الثلاثاء الماضي في ممر أحادي في القناة.

خسائر 9 مليارات دولار يوميا

ولم تتمكن السلطات منذ ذلك الحين من إزالة السفينة، وتوقفت حركة مرور البضائع عبر القناة - التي تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار يوميا- ما زاد من تعطيل شبكة الشحن العالمية المتوترة بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

السفينة الجانحة في قناة السويس
السفينة الجانحة في قناة السويس

من جهته، قال رئيس هيئة قناة السويس سامة ربيع للصحفيين إن الرياح القوية "ليست السبب الوحيد" لجنوح السفينة، وبدا أنه تجاهل التقييمات المتضاربة التي قدمها آخرون.

الخطأ البشري وارد

كما أوضح أن التحقيقات جارية، لكنه لم يستبعد وقوع خطأ بشري أو فني.وأضاف أنه لا يزال يأمل في أن تتمكن عمليات التجريف من تحرير السفينة دون الحاجة إلى اللجوء إلى نقل حمولتها.

لكن شركة بيرنهارد شولت أكدت أن "تحقيقاتها الأولية تستبعد أي عطل ميكانيكي أو عطل في المحرك كسبب للحادث".

مع ذلك، أشار تقرير أولي على الأقل أن "انقطاعا في التيار الكهربائي" أصاب السفينة الضخمة - التي كانت تحمل حوالي 20 ألف حاوية - وقت وقوع الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت
الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب! الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد