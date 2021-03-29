تصادم قطاري سوهاج.. حبس السائقين و6 مسؤولين

قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، اليوم الاثنين، حبس سائقي قطاري سوهاج و6 آخرين على خلفية حادث التصادم الذي وقع الجمعة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما أفاد بحبس مساعدي رئيسي القطار ومراقب برج محطة سكك حديد المراغة ورئيس قسم برج المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين اثنين بالقسم.

أتى ذلك، بعد أن أجرت النيابة اختبارات لجهاز المكابح والتحكم الآلي لبيان مدى سلامتهما وفاعليتهما وقدرتهما على توقيف الجرار واستْمعت إلى المُحادثاتِ اللاسلكية بين السائقين، كما أجرت تحليل مخدرات للسائقين ومُساعِدَيْهِمَا والمراقبين لبيانِ مدى تعاطيهمُ المواد المخدرة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت سابقا أن الحصيلة النهائية للحادث هي 185 إصابة و19 قتيلاً، بالإضافة لـ"3 أكياس تضم أشلاء متفرقة" موجودة في 3 مستشفيات.

وذكرت أنه جرى إبلاغ هيئة الإسعاف بوقوع الحادث في تمام الساعة 12:04 ظهر الجمعة، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

يشار غلى أن الحادث وقع في مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج بصعيد مصر.