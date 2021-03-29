.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو من أقرب نقطة.. السفينة الجانحة بقناة السويس تتحرك

فيديو من أقرب نقطة.. السفينة الجانحة بقناة السويس تتحرك

بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن الأزمة ستنفرج قريباً، بعد تحريك السفينة العملاقة التي عرقلت لحوالي أسبوع الحركة في قناة السويس.

فقد أظهر مقطع فيديو من أقرب نقطة تحرك السفينة إلى داخل القناة قليلاً، في انتظار حركة المد لتعويمها خلال الساعات القليلة القادمة، وفق ما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.

ابتعدت عن الشط

كما لفت إلى أنه تم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

إلى ذلك، كشف أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

تعويم السفينة الجانحة قناة السويس صباح الاثنين 29 مارس
تعويم السفينة الجانحة قناة السويس صباح الاثنين 29 مارس

رسالة طمأنة

أما عن استئناف حركة الملاحة، فوجه رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، مؤكداً أن استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة سيتم بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل تام قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

من جهتها، أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات الجانحة منذ ستة أيام أن السفينة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الاثنين. وقال المتحدث باسم شركة "شوي كيسن" إن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها" مشيرا إلى أنها "استدارت" لكنها "ليست عائمة كلياً بعد".

في حين أوضحت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر أنه تم إعادة تعويم السفينة، وأنه يجري حاليا تأمينها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"
زوجة هاري والأميرة ديانا.. أول ضحايا ميغان يضرب ثانية! زوجة هاري والأميرة ديانا.. أول ضحايا ميغان يضرب ثانية!

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة
أخيرا.. شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة أخيرا.. شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر

قبل أن تذهب

مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي
مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي

اكتشف المزيد