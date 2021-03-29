فيديو من أقرب نقطة.. السفينة الجانحة بقناة السويس تتحرك

يبدو أن الأزمة ستنفرج قريباً، بعد تحريك السفينة العملاقة التي عرقلت لحوالي أسبوع الحركة في قناة السويس.

فقد أظهر مقطع فيديو من أقرب نقطة تحرك السفينة إلى داخل القناة قليلاً، في انتظار حركة المد لتعويمها خلال الساعات القليلة القادمة، وفق ما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.

ابتعدت عن الشط

كما لفت إلى أنه تم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

إلى ذلك، كشف أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

رسالة طمأنة

أما عن استئناف حركة الملاحة، فوجه رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، مؤكداً أن استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة سيتم بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل تام قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

من جهتها، أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات الجانحة منذ ستة أيام أن السفينة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الاثنين. وقال المتحدث باسم شركة "شوي كيسن" إن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها" مشيرا إلى أنها "استدارت" لكنها "ليست عائمة كلياً بعد".

في حين أوضحت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر أنه تم إعادة تعويم السفينة، وأنه يجري حاليا تأمينها.