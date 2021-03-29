مصر تستعد لنقل موكب المومياوات الملكية.. وهذه تفاصيله

تستعد مصر لحدث استثنائي كبير وصف بـ "العالمي"، حيث من المقرر نقل "موكب المومياوات الملكية" في الثالث من أبريل، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

وتبدأ رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصري في ميدان التحرير، الذي سيتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه حالياً، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية، ثم ينطلق الموكب عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وصولاً إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وقال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية الشهير ووزير الآثار في تصريحات اعلامية انه من المتوقع ان يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الشخصيات الدولية موكب الملوك داخل متحف الحضارة المصرية.

حضور فني

كما أوضح إن مراسم النقل ستتضمن موكبا رسميا لكل مومياء يتم نقلها عبر عربة فرعونية مستقلة، ويستغرق نقل المومياوات حوالي 40 دقيقة، و يشارك في هذا الحدث عدد كبير من الفنانين و الفنانات من بينهم الفنانة يسرا وسوسن بدر، واحمد السقا واحمد عز و غيرهم.

وكشف أن عملية نقل المومياوات ستتم بمنتهى الحرفي، و بأحدث الطرق العلمية، من خلال تغليف كل مومياء على حدا داخل فقاعة من النيتروجين للحفاظ على حالتها.

كما أكد حواس أن المومياوات الملكية ستعرض بشكل مختلف عن الطريقة التي كانت تعرض بها في المتحف المصري بالتحرير، وسيتم عرضها مع توابيت ومتعلقات الملوك وأفلام وثائقية تشرح قصصهم للجماهير بالعربية والانجليزية.

أفضل دعاية للسياحة

إلى ذلك، وصف زاهي حواس هذا الحدث بـ "افضل دعاية" للسياحة في مصر حيث ستظل صورة الموكب عالقة في أذهان الملايين من جميع الجنسيات حول العالم.

وأكد انه لا يؤيد الاصوات التي تدعو الى تأجيل هذا الموكب لأي سبب لأهميته الكبيرة لكل المصريين، كما رفض ربط حادثي السفينة الجانحة بقناة السويس وقطار سوهاج بما يسمى بـ"لعنة الفراعنة" مؤكداً: "لا أساس لها من الصحة".

من جانبه، أعلن مجلس الوزراء المصري الأحد، أنه تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث نصفها قنوات تليفزيونية عالمية.

ويعود قرار نقل المومياوات الملكية إلى عام 2019، لكن تم تأجيل التنفيذ في البداية لتطوير الطرق والمسارات التي سيعبرها الموكب، وتطوير بحيرة عين الصيرة المجاورة لمتحف الحضارة، ثم تأجل الحدث مرة أخرى عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

تخفيض سعر التذاكر

وفي محاولة للترويج لمتحف الحضارة، قرر وزير السياحة والآثار تخفيض سعر التذاكر بنسبة 50% لمدة أسبوعين ابتداءً من 4 إلى17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي، كما سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداءً من يوم 18 أبريل المقبل، الذي يوافقيوم التراث العالمي، بعد تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها خلال الأسبوعين التاليين لعملية النقل.

هذا ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملكأحمس.