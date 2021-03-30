السيسي: تم التعامل مع أزمة قناة السويس بفعالية وكفاءة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، خلال زيارة لقناة السويس: "لم نرد حصول حادثة مماثلة في السويس لكن تم التعامل معها بفعالية وكفاءة"، مضيفاً أن "قناة السويس موقع عالمي لحركة التجارة ومرور السفن"، ومشدداً على أن "مصر تقوم بجهود جبارة على أكثر من صعيد"، في بداية جولته التفقدية لمرافق هيئة قناة السويس.

وقال الرئيس المصري إنه لم يكن يتمنى وقوع حادث مثل جنوح السفينة، لكن ما حدث أعاد التأكيد على أهمية قناة السويس.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من رئيس هيئة قناة السويس حول الأزمة، ومراحل تطورها إلى أن تم حلها، وعادت حركة الملاحة لطبيعتها.

وقال السيسي: نحيي هيئة قناة السويس و جميع من شارك في حل الأزمة، فرغم حجم التحديات والصعوبات إلا أن عملية تعويم السفينة تمت دون خسائر بشرية أو مادية.

وتابع أن القناة مسؤولة عن 13% من حجم التجارة العالمية، وظلت طيلة 60 سنة راسخة في وجدان صناعة التجارة العالمية، وباتت موقعا عالميا لحركة التجارة ومرور السفن ومصر تقوم بجهود جبارة من أجل ذلك وعلى أكثر من صعيد.

كما شكر الرئيس السيسي الدول التي عرضت المساعدة في تعويم السفينة الجانحة، مضيفاً: "من المهم الاستفادة من درس السفينة الجانحة .. سنعمل على توفير كل الاحتياجات والأدوات لتطوير قدراتنا".

وتفقد الرئيس المصري المرافق في قناة السويس بعد انتهاء أزمة السفينة، منوهاً أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، وذلك في حديثه إلى ممثلي مختلف وسائل الإعلام المصرية والعالمية. كما نوه السيسي إلى أن حادثة السفينة ستخضع لتحقيقات مكثفة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وتأتي زيارة الرئيس المصري للقناة بعد ساعات من استئناف الملاحة بها عقب انتهاء أزمة السفينة الجانحة.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، قد أكد في مؤتمر صحافي أمس، أن القناة لديها تحد آخر تعمل عليه اعتبارا من مساء الاثنين وهو إنهاء عملية التكدس للسفن الموجودة في الانتظار بالقناة والتي ظلت عالقة بسبب السفينة الجانحة.

وقال في مؤتمر صحافي مساء الاثنين إن إدارة الهيئة والعاملين بها يعملون 24 ساعة يوميا لإنهاء التكدس، مضيفا أنه تم تجهيز القوائم والجداول للمرشدين على السفن لتنفيذ عبورها.

وكشف ربيع أنه ومنذ الساعة السادسة مساء الاثنين وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء عبرت 113 سفينة القناة من الجهتين، حرصا على البضائع الموجودة بها وضمانا لسلامتها مشيرا إلى أن عملية تعويم السفينة الجانحة تمت بحرفية وبدون إصابتها بخدش واحد أو تعرض محتوياتها وبضائعها للتلف.

وقال إن الهيئة أنهت عملية التعويم وبنجاح وفي فترة وجيزة، موضحًا أن الحادث بدأ يوم الثلاثاء الماضي في الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتم حل الأزمة الاثنين في الساعة الثالثة والنصف مساء وعادت الحركة الملاحية من جديد، اعتبارا من الساعة السادسة مساء أمس الاثنين.

سمعة مصر في رقبتك

وتابع قائلا: إنه ولأول مرة في العالم، تحدث عملية إنقاذ لسفينة حاويات دون تفريغ الحمولة، وخرجت دون إصابات أو تسريب زيوت أو مواد بترولية، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتواصل معهم يوميا لمتابعة جهود التعويم وقال له سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس.

يشار إلى أن ربيع كان قد أعلن نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر .

وقال في بيان رسمي إنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط لمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار، ونقلها بعد ذلك لمنطقة البحيرات وفحصها.