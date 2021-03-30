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رئيس قناة السويس: لأول مرة يتم تحرير سفينة جانحة دون تفريغ حمولتها

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السفينة الجانحة

رئيس قناة السويس: لأول مرة يتم تحرير سفينة جانحة دون تفريغ حمولتها

ادارة هيئة قناة السويس والعاملين بها يعملون 24 ساعة يوميا لإنهاء التكدس في القناة

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القاهرة - العربية.نت

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه ولأول مرة في العالم، تحدث عملية إنقاذ لسفينة حاويات جانحة دون تفريغ الحمولة، وخرجت دون إصابات أو تسريب زيوت أو مواد بترولية.

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وقال في مؤتمر صحافي مساء الإثنين، إن القناة لديها تحد آخر تعمل عليه اعتبارا من مساء اليوم وهو إنهاء عملية التكدس للسفن الموجودة في الانتظار بالقناة والتي ظلت عالقة بسبب السفينة الجانحة "ايفر غيفن".

كما أكد أن ادارة الهيئة والعاملين بها يعملون 24 ساعة يوميا لإنهاء التكدس، مضيفا أنه تم تجهيز القوائم والجداول للمرشدين على السفن لتنفيذ عبورها.

وكشف ربيع أنه ومنذ الساعة السادسة مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح الثلاثاء سيعبر 113 سفينة القناة من الجهتين، حرصا على البضائع الموجودة بها وضمانا لسلامتها مشيرا إلى أن عملية تعويم السفينة الجانحة تمت بحرفية وبدون اصابتها بخدش واحد أو تعرض محتوياتها وبضائعها للتلف.

وقال إن الهيئة أنهت عملية التعويم وبنجاح وفى فترة وجيزة، موضحًا أن الحادث بدأ الثلاثاء الماضي، وتم حل الأزمة الإثنين وعادت الحركة الملاحية من جديد.

وتابع قائلا : إنه ولأول مرة في العالم، تحدث عملية إنقاذ لسفينة حاويات دون تفريغ الحمولة، وخرجت دون إصابات أو تسريب زيوت أو مواد بترولية،
موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يتواصل معهم يوميا لمتابعة جهود التعويم.

صور تظهر تعويم السفينة العالقة في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)
صور تظهر تعويم السفينة العالقة في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)

وكان ربيع، قد أعلن الإثنين، نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر>

وقال في بيان رسمي إنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط لمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار ، ونقلها بعد ذلك لمنطقة البحيرات وفحصها.

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