مصر..النيابة العامة تستأنف إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية فيرمونت

قررت النيابة العامة استئناف قرار المحكمة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، القضية المعروفة إعلامياً "بقضية الفيرمونت".

في التفاصيل، كان قد أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في البلاغ الذي قدمه المجلس القومي للمرأة مرفق بشكوى من إحدى الفتيات إلى المجلس القومي للمرأة يفيد بتعدي بعض الأفراد عليها جنسياً بعد أن قاموا بتخديرها وكتابة اسمائهم على جسدها وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة عام 2014 بفندق فيرومونت بمحافظة القاهرة وقاموا بتهديد الفتاة لكي لا تبلغ عنهم السلطات، وقامت النيابة العامة بفحص ما تم تقديمه من أوراق والشهادات الخاصة بالواقعة.

وفي أغسطس 2020 قامت النيابة العامة بالتحقيق مع المجني عليها، والبعض من الشهود على الواقعة، وعلى أثره أمرت النيابة بضبط المتهمين في الحادثة بعد أن قام البعض منهم خارج البلاد، ما ترتب عليه ملاحقتهم دولياً.

كما تمكنت السلطات بعد صدور الأمر من النائب العام بملاحقتهم دولياً وهم 7 أفراد تورطوا في الواقعة، حيث تم القبض على 3 متهمين في بيروت، ولم يتم ضبط الآخرين.