اختطاف 8 مصريين من قرية واحدة في ليبيا.. والخاطفون يطالبون بفدية

أعلن مواطنون مصريون اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا فيما طلب الخاطفون 20 ألف دينار عن كل فرد فيهم مقابل الإفراج عنهم.

وكشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة اطسا بمحافظة الفيوم لـ"العربية.نت" أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، طالبين فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.

وقال يحي محمد عبد الحفيظ شقيق أحد الضحايا لـ"العربية.نت" إن شقيقه ويدعى عبد العظيم اتصل به ليلة أول أمس وأخبره أن عصابة مسلحة اختطفتهم من منزلهم واصطحبتهم من مدينة بنغازي نحو العاصمة طرابلس، وأنها تطالب بمقابل مالي للإفراج عنهم مناشدا السلطات سرعة التدخل لإنقاذهم .

وقال إن الأهالي يخشون على مصير أبنائهم خاصة أنه تم خطف شابين من نفس القرية قبل عامين ولا يعرف أحد مصيرهم حتى الآن ، كما لا يزال مصير شاب آخر من قرية هويدي التابعة لمركز ابشواي اختطف قبل عامين مجهولا .

وكشف أن أسماء الشباب المختطفين هم سمير رجب وعبد الرحمن جمال وعبدالله فتحي وسلامه فتحي ومصطفى محمود ومحمد زغلول وعبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ وحماده محمد.

وكانت السلطات المصرية قد نجحت في تحرير 32 شابا اختطفتهم عصابات في منطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي وكشفت مصادر مصرية لـ "العربية.نت" أن المختطفين وهم من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا جنوب البلاد، سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم في مناطق الأعطيات والحي الصناعي ببني وليد قبل أن تتدخل السلطات وتنجح في تحريرهم.