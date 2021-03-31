مصر.. هؤلاء وراء شائعات زيادة أعداد ضحايا قطاري سوهاج

أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أن جماعة الإخوان استغلت حادث تصادم قطاري سوهاج لنشر الشائعات وتحطيم المعنويات ونشر أخبار وأرقام غير صحيحة عن أعداد الضحايا والمصابين.

وقال في تصريحات خاصة لمجلة "آخر ساعة" اليوم الأربعاء إن "بعض العناصر الإيثارية والإخوانية قامت بنشر شائعات وضاعفت أعداد الضحايا بهدف تضخيم الحدث وإثارة الرأي العام وقلت للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن أعداد المصابين والضحايا غير معلومة بدقة"، ووجه حديثه لجماعة الإخوان قائلا : "مهما فعلتم فإن هذا لن يثنينا عن إتمام مهمتنا في تطوير كل قطاعات وزارة النقل، والحكومة عموماً لن تتراجع عن خطة التطوير التي وضعتها بتكليف من الرئيس السيسي، واستكمال كل المشروعات القومية التي تخدم المصريين ولن نلتفت لما تروجه عناصركم المخربة التي تحاول إحباطنا وتحطيم معنوياتنا".

وتعهد الوزير المصري بعدم تكرار حوادث القطارات مرة أخرى، خصوصاً في ظل خطة تطوير مرفق السكة الحديد، التي تنتهي مرحلتها الثانية في 30 يونيو من العام المقبل 2022، لكنه لم يستبعد وقوع ما سماه "حوادث صغيرة"، مؤكدا أنه تم وضع خطة على ثلاث مراحل، الأولى انتهت في 30 يونيو 2020، والثانية تنتهي في 30 يونيو 2022، بينما تنتهي المرحلة الثالثة و الأخيرة في 30 يونيو 2024، وبانتهائها سيكون هناك أمان كامل لمرفق السكة الحديد وللركاب.

وقال إن "حوادث القطارات ستظل موجودة طالما يوجد عنصر بشري، وطالما هناك سلوكيات خاطئة من جانب الركاب، فعلى سبيل المثال توجد كل وسائل التحكم في الجرار، ومع ذلك نجد سيارة تعبر شريط السكة الحديد من المكان غير المخصص لعبورها فتحدث الكارثة، وكذلك الصبية الصغار في بعض القرى الذين يلقون الحجارة على القطارات أثناء سيرها ما يؤدي إلى تحطيم زجاج العربات".

وكشف أن الرئيس السيسي تحدث إليه هاتفيا بعد وقوع الحادث وقال له نصاً: "أنا عاوز أعرف الحقيقة وإيه اللي حصل بالضبط، ولازم نحدد المخطئ، ونحاسبه"، فقلت له: "نحن ملتزمون بذلك والمخطئ سيُحاسب ولن نخفي الحقيقة".

وأضاف وزير النقل أنه عقب وقوع التصادم بنحو نصف ساعة كان في موقع الحادث، وبرفقته قيادات هيئة السكة الحديد وأعضاء في مجلس النواب والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، وقاموا بمعاينة التصادم و رفع العربات.

وقال إنه تم رصد 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، التي تشمل 10 آلاف كيلومتر طولاً، من إجمالي 1.5 تريليون جنيه تم رصدها لجميع القطاعات التابعة لوزارة النقل، ويجري حالياً عمل شبكة قطار سريع مكونة من ثلاثة خطوط كهربائية بإجمالي 1800 كيلومتر تقريباً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 360 مليار جنيه، مشددا على أن الموضوع الأهم حاليا هو تطوير الإشارات على خطوط السكك الحديدية، "فهناك ثلاثة خطوط رئيسية بإجمالي ألفي كيلومتر تقريباً (القاهرة – أسوان)، و(القاهرة – الإسكندرية)، و(بنها- بورسعيد)، يتم العمل على تطويرها الآن، وتقوم بذلك ثلاث شركات عالمية بالتعاون مع شركات مصرية متخصصة".

وتوقع الوزير انتهاء العمل من تطوير الإشارات في 30 يونيو 2022، مضيفا أنه ستكون هناك خطوط آمنة تعتمد على المعدات والأجهزة دون تدخل العنصر البشري.