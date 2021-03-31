مصر.. "الملك احمس" بلحية مثيرة للجدل

حالة من الجدل أثارها مسلسل "الملك احمس" بعد ساعات فقط من نشر البرومو الرسمي للمسلسل و الذي يحكي قصة تحرير مصر القديمة من الهكسوس على يد الملك احمس، و يعرض في رمضان المقبل.

و تفاوتت تعليقات الجماهير ما بين إيجابية و سلبية حول العمل الدرامي و الذي يعد العمل التاريخي الأول عن الحقبة الفرعونية منذ سنوات طويلة، وبإنتاج ضخم .

و عبر عدد من المتابعين عن انبهارهم بمستوى إنتاج المسلسل الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف، وأثنى الكثيرون على فكرة تسليط الضوء على انتصارات المصريين في العصر القديم، وتعريف الأجيال الجديدة على قصة انتصار الملك الفرعوني "احمس" على الهكسوس، عن طريق عمل درامي كبير بإنتاج ضخم ومبهر .

بينما انتقد الكثيرون ما وصفوه بـ "الأخطاء التاريخية" الكبيرة في ديكورات وملابس وتصفيفات الشعر وماكياج أبطال المسلسل ، كما انتقد الجمهور ظهور عمرو يوسف وماجد المصري وشريف سلامة بلحى لا تتناسب مع العصر الفرعوني.

كما انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل، ملابس عمرو يوسف والذي يقوم بدور "الملك احمس" و التي لا تبدو فرعونية على الإطلاق حيث يظهر في إحدى اللقطات وهو يرتدي ملابس تشبه قادة الفتوحات الإسلامية في أعمال درامية سابقة.

وشبه الكثيرون مشاهد المعارك بالمسلسل ، بمشاهد المعارك في أفلام هوليوودية شهيرة، مثل فيلم Troy وفيلم 300، والذي اعتبره آخرين ميزة إيجابية تدل على مدى المجهود والإنتاج الكبيرين في المسلسل المصري .

جدير بالذكر أن مسلسل "الملك" مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ "كفاح طيبة"، ومن إنتاج شركة سينرجي ، وإخراج حسين المنباوي.. و من بطولة عمرو يوسف وريم مصطفى وصبا مبارك وماجد المصري وشريف سلامة، كما يشارك في المسلسل نجل الفنان أحمد السقا لأول مرة .