.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها

انهال عليها طعنا بساطور محدثا بها إصابات خطيرة بالوجه والرأس واليدين
انهال عليها طعنا بساطور محدثا بها إصابات خطيرة بالوجه والرأس واليدين

ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها

والد الفتاة للعربية .نت: شق وججها بالساطور بأعلى الحاجب الأيمن لتشويهها حتى ظهرت عظام الجمجمة مما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ.

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

انهال شاب مصري على فتاة بالساطور في الشارع وأمام المارة محدثا بها إصابات خطيرة لرفضها الزواج منه.

وشهدت مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح عصر الثلاثاء جريمة بشعة حيث طارد شاب فتاة تدعى أمل السيد نصير تبلغ من العمر 16 عاما وانهال عليها طعنا بساطور محدثا بها إصابات خطيرة بالوجه والرأس واليدين .

وقال السيد نصير والد الفتاة "للعربية .نت " التي اضطرت لتمويه الصور نظرا لفظاعتها، إن الجاني وهو شاب من جيرانهم طارد ابنته عقب خروجها من درس خصوصي وانهال عليها طعنا بساطور محدثا بها إصابات خطيرة رغم محاولاتها الفرار منه عقابا لها على رفض الأسرة زواجه لاستكمال تعليمها، لأنها لاتزال في الصف الأول الثانوي ومهددا إياها بالقول حتى لا تستطيع الزواج منه أو غيره .

وكشف أن الجاني ضرب ابنته عدة ضربات بغية قتلها وانهال طعنا عليها في يدها ووجها ما أدى لكسر في جمجمة الرأس وعظام رسغ اليد اليسرى وتفتيتها، وقطع أربطة اليد وبعض الشرايين والأوردة وتهتك الأنسجة، كما طعنها بالساطور على وجهها، أعلى الحاجب الأيمن لتشويهها ، حتى ظهرت عظام الجمجمة، مما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ.

مصر..النيابة العامة تستأنف إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية فيرمونت مصر مصر..النيابة العامة تستأنف إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية فيرمونت

وقال الأب إن 3 مستشفيات رفضت استقبال ابنته لخطورة حالتها فيما تم نقلها أخيرا إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وأجريت لها عملية جراحية استغرقت 7 ساعات، ولا تزال، في حالة حرجة، مضيفا أنها حتى لو كتب الله لها الشفاء فستعيش عاجزة ومصابة بالشلل .
من جانبها ألقت أجهزة الأمن القبض على الجاني واخطرت النيابة لتولي التحقيق .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد