بالفيديو. مصرع طفل وإصابة أسرته إثر غرق سيارتهم بقناة السويس 

لقى طفل مصرعه غرقا وأصيب باقي أفراد أسرته إثر سقوط سيارتهم في مياه قناة السويس مساء الأربعاء في مصر .

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا بسقوط سيارة أثناء صعودها معدية تنقل المارة والسيارات بين صفتي قناة السويس في محافظة بورسعيد.

وكشف شهود عيان أنه عقب وصول المعدية "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة المعدية في المياه بعدما رجعت إلى الخلف وتجاوزت باب المعدية.

وانتقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى موقع الحادث وتابع جهود انتشال السيارة حيث نجحت فرق الإنقاذ وعدد من الشباب في انتشال 4 أشخاص، بالإضافة إلى انتشال السيارة الغارقة .

وتبين وفاة طفل يدعى مازن مصطفى شكري الزامك وإصابة باقي أفراد الأسرة وهم الأب والأم والابنة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق .