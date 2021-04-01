مصر.. هذه مواعيد الإغلاقات في رمضان

أصدرت الحكومة المصرية الخميس، عدة قرارات بشأن مواعيد الفتح والإغلاق للمحلات والمطاعم خلال شهر رمضان الكريم في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

تأتي القرارات بمواعيد مرنة نسبياً بالمقارنة مع قرارات الحكومة في رمضان من العام الماضي.

وأصدرت الحكومة قراراً بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من السبت المقبل 17 أبريل بدلاً مما نص عليه قرار العام الماضي بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، الذي كان ينص على بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021.

مواعيد الفتح والإغلاق

وبحسب القرار ستكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السابعة صباحاً، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفاً، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفاً.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً، وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

أما بالنسبة لمحال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتكون مواعيدها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

استثناءات

كما تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

لكن الحكومة أعلنت منع إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات، واستمرار غلق الأضرحة وغلق دورات المياه بالمساجد، واستمرار غلق دور المناسبات.

وعلى خلاف المنع الذي تم العام الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط أن لا تزيد عن نصف ساعة، وإقامة صلاة العيد هذا العام في الساحات التابعة لها وتحديد مراكز الشباب التي بها أماكن يمكن إقامة الصلاة بها وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

تكثيف أعمال حول المساجد

إلى ذلك، وجهت الحكومة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بما قررته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في هذا الشأن.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة، والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين وتقليل العدوى.

وقالت وزارة التنمية المحلية إنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.