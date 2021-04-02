بعد حادث سوهاج.. انفصال 6 عربات من قطار أثناء سيره

أعلنت محافظة أسيوط، في مصر، اليوم الجمعة، انفصال 6 عربات من قطار أثناء سيره دون وقوع إصابات أو خسائر.

إلى ذلك، قالت المحافظة إن القطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وأثناء سيره عند قرية منقباد انفصلت منه 6 عربات دون إصابات أو خسائر بشرية.

وذكرت أن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير ساعة واحدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت مصر قد شهدت حادثا مأساويا يوم الجمعة الماضي حيث وقع تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج أسفر عن 19 حالة وفاة وثلاثة أكياس أشلاء و185 مصابا.

ومازالت السلطات المصرية تجري تحقيقاتها لمعرفة سبب الحادث وكشف ملابساته، فيما أمر النائب العام بحبس سائقي القطار و6 مسؤولين آخرين على خلفية الحادث.