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إثيوبيا: سننتج الكهرباء من سد النهضة في أغسطس

FILE PHOTO: Water flows through Ethiopia's Grand Renaissance Dam as it undergoes construction work on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia September 26, 2019. Picture taken September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo
سد النهضة (أرشيفية- رويترز)

إثيوبيا: سننتج الكهرباء من سد النهضة في أغسطس

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دبي- العربية.نت

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بعد تأكيدها المضي في المرحلة الثانية لملء سد النهضة التي تعارضها كل من مصر والسودان، جددت إثيوبيا اليوم السبت التأكيد على مضيها في هذا الملف الشائك.

وقال وزير الري سلشي بغلي، في كلمة نشرتها الوزارة على موقعها اليوم السبت: نتطلع لإنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة في أغسطس المقبل بعد انتهاء الملء الثاني، التي نستعد لها.

من جهته، قال ديميكي ميكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي إن بلاده ستحافظ على استفادتها من السد، رغم سعيها لحل مخاوف دول المصب (امصر والسودان) من خلال المفاوضات.

اجتماعات دقيقة

يذكر أنه فيما تعقد اجتماعات وصفت بالدقيقة اليوم في كينشاسا عاصمة الكونغو، تتمسك أديس أبابا بالمضي في مرحلة المل الثاني، بينما تطالب كل من مصر والسودان باتفاق ملزم قبل المضي في هذا المشروع الذي تعتبره أثيوبيا حيويا بالنسبة لها، بينما تتخوف الخرطوم والقاهرة من تداعياته على حصتهم بالمياه.

وكانت الرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي، أكدت أمس، في الذكرى العاشرة لبدء بناء السد، أن بلادها تواصل الاستعدادات للمضي قدما في المرحلة الثانية من الملء.

كما شددت على أهمية تلك القضية معتبرة أنها مسألة وجودية للبلاد، مضيفة أن "إثيوبيا حرمت من الحق في تطوير مشاريع في نهر النيل، بسبب التحديات الداخلية والخارجية".

تهديد مصري

وتشارك الدولة الثلاث في اجتماعات بالكونغو التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل إلى حل قبل بدء المرحلة الثانية من الملء.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هدد في تصريحات سابقة له بأنه لن يسمح بانتهاك حقوق مصر من المياه، قائلا:"معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب".

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