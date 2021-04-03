تيارات عنيفة ورياح.. مصابان بانقاذ سفينة السويس يرويان

كرمت هيئة قناة السويس العاملين الذين شاركوا في تعويم سفينة الحاويات العملاقة، التي جنحت في القناة وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام،.

وأكد رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أن تعويم وإنقاذ واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم يعد إنجازا كبيرا، وتأكيدا على ما تمتلكه مصر من كفاءات وإمكانيات.

ومن بين العاملين المكرمين اثنان أصيبا، وهما حسن عبد الرحيم ومحمود فاروق جبر.

تيارات عنيفة

وفي حديث للعربية.نت روى الغطاس محمود فاروق جبر، تفاصيل تلك اللحظات. وقال الشاب الثلاثيني ابن محافظة الشرقية: إنه شارك منذ اليوم الأول لجنوح السفينة في عمليات التعويم، وغطس ليكشف الأضرار التي لحقت بجسمها، وسط أجواء شديد البرودة، وتيارات عنيفة في المياه.

خلع في الكتف وقطع وتر

كما أكد أنه لم ير مثل هذا الحادث على الرغم من عمله في القناة منذ 18 عاماً، مشيرا إلى أن مهمته كانت صعبة جداً.

وتابع قائلاً: "إنه وفريق الغطاسين كانوا يبدأون الغوص على بعد 20 متراً من السفينة، خشية إصابتهم جراء عمل الكراكات التي كانت تحفر إلى جوار الحاوية العملاقة، إلا أنهم فوجئوا بتيار عنيف جدا، دفعهم بقوة نحو الصخور، ما أدى إلى إصابته بخلع في الكتف، وقطع في وتر اليد اليسرى.

رياح عاتية

بدوره، تحدث زميله حسن عبد الرحيم عن دوره في العملية، لافتاً إلى أن مهمته كانت إنقاذ زملائه الغطاسين، وإخراجهم من المياه، فور انتهاء مهامهم.

وأضاف الرجل الذي يعمل في قسم الإنقاذ البحري بالهيئة، أنه تولى مهمة إلقاء الحبال في المياه للغطاسين وجذبهم للأعلى، إلا أن سرعة الرياح كانت عالية جدا وتيارات المياه عنيفة، فاصطدم بقوة بحواجز حديدية وأصيب بكدمات شديدة في صدره.

إلا أنه أكد أنه واصل عمله رغم إصابته، حتى إنقاذ باقي الغطاسين، الذين كانوا يصارعون قوة الرياح والتيارات، وكادوا يتعرضون للموت غرقا.

يشار إلى أن هيئة قناة السويس كانت قد أعلنت صباح الاثنين الماضي، تعويم سفينة الحاويات الضخمة بعد أن ظلت عالقة لمدة 6 أيام.

أما اليوم السبت فأكدت في بيان اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ وقوع الحادث. وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي عدد السفن التي انتظرت بالقناة منذ مطلع الأسبوع بلغ 422 سفينة.