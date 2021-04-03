معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟

مع انطلاق جولة جديدة اليوم السبت في الكونغو حول سد النهضة، لا تزال إثيوبيا تتمسك بمواعيد البدء بالملء الثاني على الرغم من اعتراض كل من مصر والسودان، الدولتين المعنيتين بهذا الملف الشائك.

وقد رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي أمس على أن بلادها مستعدة جيدا للملء الثاني/، مؤكدة أن تنمية النيل الأرزق قضية وجودية لبلادها وأن أديس أبابا لم تستغل النيل الأزرق اقتصادياً لسنوات عديدة، بسبب الظروف الإقليمية والدولية.

لكان لماذا هذا التمسك الإثيوبي باكمال السد والملء رغم مخاطره على مصر والسودان، فضلا عن عدم جدواه الإقتصادية الكبيرة لإثيوبيا وفق ما كشفت عنه جهات دولية ؟ وما سره وكيف انطلقت فكرته؟

33 سدا صغيرا.. بدل واحد

للإجابة على كل تلك التساؤلات، أوضحت أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة القاهرة والباحثة المتخصصة في العرقيات بإثيوبيا، سحر محمد غراب، أنه لابد لبفهم هذا الملف من الرجوع للتاريخ لمعرفة فكرة إنشاء سد النهضة، التي انطلقت في الخمسينيات الفكرة، وكان من المزمع إنشاء 33 سدا صغيرا، في مناطق متفرقة، ثم توقف المشروع بعد تدخل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واتفاقه مع الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي، مقابل تعاون كبير مع إثيوبيا في مشروعات التنمية، مشيرة إلى أن الفكرة كانت تنطلق مجددا في كل عهود رؤساء مصر منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وكانت تقابل تارة الرفض وتارة بالتهديد الصريح، منها مثلا الجملة الشهيرة للرئيس الراحل أنور السادات " لايمكن أن أترك السد بل سأنسفه ولن أتركه طوبة فوق طوبة".

كما أضافت في حديث للعربية.نت أنه خلال كافة العهود الماضية حدثت مناورات أثيوبية، وتغيير لموقع ومكان السد، وحجمه، وتفاصيله، إلى أن أخرج الاثيوبيون الفكرة للنور بداية عام 2011

وذكرت أن السد بمشروعه وفكرته القديمة كان من المقرر إقامته في منطقة ما بين "شنقول قمز" وجبلين، ولا يمكن تعليته فيما بعد، لكن حصل تغيير ونقل لموقعه الحالي في نفس الإقليم أيضا، لإمكانية زيادة سعته التخزينية وتعليته فيما بعد، لافتة إلى أن منطقة بني شنقول تتميز ومازالت حتى الآن بالثقافة والعادات السودانية، لأنها كانت تابعة للسودان، وسيطرت عليها أثيوبيا لاحقا بمباركة الإحتلال الإنجليزي.

دوافع قبلية وإثنية

وعن سر تمسك أديس أبابا بالسد، قالت الخبيرة المصرية إن أثيوبيا مرت بحروب أهلية وعرقية كبيرة، وصلت حد المذابح، وانتهى ذلك بالوصول لنظام فيدرالي يسمح لكل عرقية بالحكم في مناطق نفوذها وتم إنشاء 9 أقاليم اثنية، لكن رغم ذلك لم تتوقف الإضطرابات، مضيفة أن فترة بناء السد جاءت خلال حكم قبائل التيغراي وهم أقلية، سيطروا على كل الأقاليم الإثنية الأخرى، ودخلوا في نزاعات مع قبائل الأمهرة، والأورامو ، لكن عبعدها حدث انقلاب على قبائل التيغراي، فتولت الحكم قبيلة الأورومو، التي يتفرع منها 21 جماعة مختلفة، نشبت بينها صراعات ونزاعات على الحكم، منها مجموعة تحت راية جوهر محمد ، وأخرى تحت راية أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي ، لذلك فكرت قبائل الأورومو في مواصلة بناء السد لتوحيد راية القبيلة أولا، ثم وقف النزاعات والصراعات بين المجموعات على الحكم، وتوحيد الأثيوبيين خلف السد ثانيا .

منافع اقتصادية

إلى ذلك، اضافت أن إثيوبيا وبإصرارها على بناء السد تستهدف مغازلة الدول الكبرى واقناعها باستثمار أموالها في مشروع كبير سيوفر -وفق تقديرهم- كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ، وكميات ضخمة من المياه تكفي لزراعة وري ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية، ما سيضخ استثمارات كبيرة تنعش اقتصاد البلاد من ناحية، وتوفر لها دعما دوليا وسياسيا ضد مصر والسودان من ناحية أخرى.

كما رأت أن أثيوبيا لا تريد أن توقف خطتها، رغم مخاطر السد على دولتي المصب حتى لا تخسر كل هذه الرهانات المالية والسياسية والتنموية، فضلا عن قلقها من تفجر النزاعات والصراعات بضراوة ما ينذر بحرب أهلية تنتهي بها لدويلات متفرقة .

التحكم في النيل الأزرق

من جانبه كشف الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الري المصرية لـ العربية. نت " أن الفكرة الأثيوبية من بناء السد كانت الرغبة في التحكم بالنيل الأزرق، وفرض نفوذ إثيوبي في المنطقة مضيفا أن المأزق الحالي لأديس أبابا يكمن في كيفية التخلي عن هذا الحلم بتوقيع اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان.

صراع القبائل

كما رأى أن ما يعمق هذا المأزق هو اختفاء الشخصية الإثيوبية القوية القادرة على التوقيع على الإتفاق، في ظل واقع قبلي وعرقي معقد تفرضه انتخابات برلمانية قادمة في يونيو ٢٠٢١ ، ويتبعها اختيار رئيس وزراء أثيوبي جديد، قد لا يكون آبى أحمد أو من قبيلته، في ظل وجود ميليشيات قوية مسلحة خارج سيطرة الدولة، وهي جيش قوات تحرير الأورومو، وجيش قوات تحرير التيغراي، وقوات الحركة الوطنية للأمهرة، وكلها قوات محلية لفرض إرادة القبائل وقد تتصارع مع بعضها لو لم يكن هناك مشروع واحد يجمعهم حاليا .

وأضاف أن السد الأثيوبي وباختصار مشروع سياسي بكل المقاييس وليس فنيا أو قوميا يستهدف مصالح أثيوبيا والدليل على ذلك هو التخبط الأثيوبي في الإعلان عن تفاصيله حيث كان مزمعا منذ الإعلان عنه، أن تكون سعة التخزين ١٤ مليار م٣ ثم زادت إلى ٧٤ مليار م٣ ، وتم البدء في تنفيذه دون استكمال دراسة الآثار البيئية ، حسب تقرير لجنة الخبراء الدولية، ثم تطور الأمر فاستخدم لتصفية حسابات سياسية وعرقية منها مثلا، تصفية الشركات المنفذة للمشروع من آبى أحمد رئيس الوزراء ، تحت دعاوى فساد الشركات التي يديرها قادة بالجيش من قبيلة التيجراي لتنفيذ السد ، ثم اغتيال مدير مشروع السد دون الإعلان عن نتائج التحقيقات حتى الآن، وإعلان رئيس الوزراء في البرلمان الإثيوبي عن عدم مسؤوليته عن تأخير تنفيذ المشروع، بسبب عمليات الفساد من مسؤولي تيغراي.

إلى ذلك، تساءل: إذا كانت القيادة الأثيوبية غير قادرة على الوصول إلى اتفاقات داخلية بين قبائلها المتناحرة، وتنكر الاتفاقيات الموقعة مع مصر والسودان حول مياه النيل منذ عشرات السنين، فهل ستذهب لتوقيع اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان؟

التهافت على الشراء

بدوره، اعتبر الخبير المصري في مجال الموارد المائية عباس شراقي، في حديث للعربية.نت أن الحكومة الأثيوبية باتت في مأزق، ولم يعتد بامكانها التراجع عن بناء السد، خاصة بعد ترويجها لأهميته وقدرته على تحقيق الرخاء، ما دفع الشعب الاثيوبىإلى التهافت على شراء سندات لبناء السد، أملاً فى وصول المياه النقية إلى الأراضي الزراعية بعد انتهاء موسم الأمطار، وزيادة الاستثمارات الزراعية المروية وبالتالي تحسن الأحوال المعيشية، وتوفير فائض كبير من الكهرباء حيث أن أكثر من 60% من السكان يعيشون دون كهرباء.

وقال:" الحقيقة المؤلمة أن مياه سد النهضة لن تصل إلي الشعب الأثيوبي نظراً لأن السد يقع على الحدود السودانية عند منسوب منخفض 500 متر فوق سطح البحر بينما يعيش معظم الإثيوبيين على ارتفاعات أكثر من 2000 متر ، فضلا عن أن أثيوبيا تزعم قدرتها في توفير فائض كهرباء وتصديره وهو ما ينافي المنطق والواقع لأنها ليس لديها شبكة نقل كهرباء داخلية كما إنه يصعب بناؤها وتنفيذها للتكلفة المالية الكبيرة وصعوبة المناطق الجبلية التى ليس فيها طرق لنقل الأبراج فضلا عن شدة الفيضانات السنوية التى يمكن أن تقتلعها"، بحسب رأيه.

وختم الخبير المصري مؤكدا أن السد مشروع سياسي وليس فنيا ولن تستطيع أثيوبيا إكماله للنهاية.