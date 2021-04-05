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استئناف مشاورات سد النهضة اليوم.. ومصر: الفرصة الأخيرة

This frame grab from a video obtained from the Ethiopian Public Broadcaster (EBC) on July 20 and July 21, 2020 and released on July 24, 2020 shows water pouring out of the Renaissance Dam in Guba, Ethiopia, as Prime Minister Abiy Ahmed hails the historic early filling of the reservoir on the Blue Nile River that has stoked tensions with downstream neighbours Egypt and Sudan.
من سد النهضة
سد النهضة

استئناف مشاورات سد النهضة اليوم.. ومصر: الفرصة الأخيرة

الخارجية المصرية اعتبرت أن مفاوضات سد النهضة الحالية في كينشاسا مع كل من السودان وإثيوبيا قد تمثل الفرصة الأخيرة قبل أن تملأ أديس أبابا السد للعام الثاني على التوالي

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دبي - قناة العربية

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تتواصل اليوم الاثنين مفاوضات سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وكان اليوم الأول من المفاوضات انتهى من دون التوصل لتوافق وعلقت المباحثات لإجراء مزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بعد أن أعلن السودان أن إثيوبيا رفعت سقف مطالبها بشأن قسمة مياه النيل.

واعتبرت الخارجية المصرية أن مفاوضات سد النهضة الحالية في كينشاسا مع كل من السودان وإثيوبيا قد تمثل الفرصة الأخيرة قبل أن تملأ أديس أبابا السد للعام الثاني على التوالي.

تعبيرية
تعبيرية

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الكونغولي، أكد فيها حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة.

وأكدت رسالة السيسي على نية مصر الصادقة للتوصل لاتفاق ملزم وعادل لسد النهضة في أقرب فرصة وقبل موسم الفيضان المقبل.

صور أقمار صناعية حديثة لسد النهضة
صور أقمار صناعية حديثة لسد النهضة

كما أكد السيسي تطلع مصر لإطلاق مسار فعال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين.

وانتهت محاولات سابقة بهدف التوصل إلى الاتفاق بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق إلى طريق مسدود .

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ووفق مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن مصر والسودان طالبتا بضرورة وقف أي أعمال خاصةً ببدء الملء الثاني لحين حسم ملف التفاوض، والتمسك بضرورة وجود وساطة رباعيةً بجانب الاتحاد الإفريقي.

كما أكد مصدر أن إثيوبيا لم تقدم أي ضمانات بشأن الملء الثاني للسد.

هذا وطالب السودان ومصر الاتحاد الإفريقي بضرورةً وضع آليات محددة للتفاوض من ضمنها وقف الاستفزازات الأإثيوبية، إضافة إلى توقيع اتفاق ملزم من الجانب الإثيوبي وتعهد كتابي بعدم اتخاذ أي خطوات تضر دول المصب.

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