.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير

مسدس
تعبيرية

مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير

العميد محمد عمار زناتي، قائد قوات الأمن بمديرية أمن الفيوم غرب مصر، توفي أثناء القبض علي المتهم بارتكاب المذبحة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبدالحميد

نشر في: آخر تحديث:

ارتكب عاطل مذبحة كبيرة في مصر، حيث قتل ابنته وشقيقة زوجته بإطلاق نار وأصاب 4 آخرين من أسرة زوجته، وعند ضبطه قتل ضابطا كبيرا.

وتوفي العميد محمد عمار زناتي، قائد قوات الأمن بمديرية أمن الفيوم غرب مصر، أثناء القبض على المتهم بارتكاب المذبحة، حيث أطلق المتهم النار على أفراد القوة ليردي الضابط الكبير قتيلا.

وتعود الواقعة لفجر السبت الماضي، حيث أطلق شاب النيران على أسرة زوجته وأبنائه، ما أدى لمقتل ابنته وشقيقة زوجته وإصابة 3 آخرين، في قرية فيديمين التابعة لمحافظة الفيوم، غرب مصر.

وكشفت التحريات وأقوال الشهود أن المتهم ذهب لمنزل أسرة زوجته لإعادتها بعدما تركت المنزل إثر خلافات بينهما، فنشبت مشاجرة على خلفية رفض الأسرة إعادتها.

جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! الأخيرة جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد سوشيال ميديا ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد

وفاجأ المتهم، ويدعى عمرو ناصر يبلغ من العمر 35 عاماً، الجميع بإخراج سلاح ناري، مطلقاً النيران عشوائياً على جميع أفراد الأسرة، ليقتل ابنته الرضيعة ويصيب نجله البالغ من العمر 6 سنوات بطلق ناري بالساق ويقتل شقيقة زوجته ويصيب شقيقتها الأخرى بإصابة خطرة في الوجه وحالتها حرجة، كما أصاب والدة زوجته بالرقبة والظهر.

وكشفت التحريات أن سبب خلافات المتهم وزوجته يرجع لإدمانه المواد المخدرة، ودخوله أحد المصحات للعلاج وهروبه، ثم عودته للتعاطي مرة أخرى.

تم القبض على المتهم خلال عملية مداهمة للوكر الذي كان يختفي فيه مساء أمس وخلال عمليه ضبطه أطلق النيران على القوة الأمنية ما أسفر عن مقتل الضابط الكبير.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
سنة 1939.. حاولت فرنسا غزو ألمانيا وفشلت سنة 1939.. حاولت فرنسا غزو ألمانيا وفشلت
الأكثر قراءة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد