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صور.. طائرة مصرية تهبط اضطراريا بسبب ولادة مفاجئة

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صور.. طائرة مصرية تهبط اضطراريا بسبب ولادة مفاجئة

تصادف وجود طالبة تدرس الطب على متن الطائرة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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فاجأت آلام الولادة راكبة علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة التشادية إلى القاهرة ما دفع قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطراريا إلى مطار أسوان للاطمئنان على حالة الأم.

إلى ذلك، ذكرت شركة مصر الطيران أن قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا والتى كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة فى تمام الساعه الخامسة و50 دقيقة مساء الثلاثاء قام بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا فى مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية فاجأتها آلام الولادة ووضعت مولودها بسلام على متن الطائرة.

وقالت إنه تم اتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والتعامل معها بشكل سريع، حيث تعاونت المضيفات الجويات لمساعدة الراكبة في عملية الولادة بمعاونة راكبة تصادف وجودها وتدرس في الفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني.

وأشارت إلى أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة.

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