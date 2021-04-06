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بالفيديو.. سائق مصري يوقف قطاراً بسبب حمار

بالفيديو.. سائق مصري يوقف قطاراً بسبب حمار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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في واقعة غريبة أوقف سائق قطار مصري القطار، الذي يقوده من أجل تحرير حمار عثر عليه مربوطاً على قضبان السكك الحديدية.

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وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لقيام لسائق القطار 751 القاهرة -أسوان بتحرير حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما بين الأقصر وأسوان، حيث نزل مترجلاً على قدميه وحرر الحمار الذي كان مربوطا بحبل.

كما قام السائق وزميله بتصوير الواقعة المؤسفة لتوضيح السلوكيات التي يمارسها البعض سواء عن جهل أو عمد وتتسبب في كوارث.

وكانت مصر قد شهدت حادثا مأساويا قبل أسبوعين، حيث وقع تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج أسفر عن 19 حالة وفاة وثلاث أكياس أشلاء و185 مصابا.

من موقع حادث قطاري سوهاج - أرشيفية
من موقع حادث قطاري سوهاج - أرشيفية

وما زالت السلطات المصرية تجري تحقيقاتها لمعرفة سبب الحادث وكشف ملابساته فيما أمر النائب العام بحبس سائقي القطار و6 مسؤولين آخرين على خلفية الحادث.

بدوره، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس سائقي القطارين رقمي 157 المميز و2011 الإسباني ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط، ومراقبين بالقسم احتياطيا على ذمة التحقيقات، في واقعة التصادم.

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