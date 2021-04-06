وفد أمني مصري بغزة.. والانتخابات الفلسطينية على الطاولة

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة في فلسطين اليوم الثلاثاء لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية والاستعدادات للانتخابات بعد 3 أسابيع من اجتماع الفصائل في القاهرة.

وقال مصدر فلسطيني لـ"العربية.نت" إن وفدا مصريا وصل إلى قطاع غزة اليوم تمهيدا لعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والمسؤولين في القطاع حول العملية الانتخابية والتطورات الأخيرة وبحث آلية التنفيذ والتزام الفصائل بما جرى الاتفاق عليه.

القضايا الخلافية

كما يأتي اللقاء على خلفية حوار القاهرة والذي اتفقت فيه الفصائل المشاركة على حل ومواجهة كافة القضايا الخلافية وقضايا الانتخابات والأمن واجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والتصدي لأي إجراءات تعوق مسارها.

وخلال الاجتماعات اتفق المشاركون على تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها ، كما اتفقوا على التوقيع على ميثاق شرف للمشاركة في الانتخابات وضمان حياديتها ونزاهتها وضمان التنافس الشريف بما يعزز الوحدة الوطنية.

مصير النواب

كما ناقشوا قضية الإشراف الانتخابي، و الإجراءات التي تحمي العملية الانتخابية بشكل كامل وتؤمن وتحصن نتائجها.

وجرى التوافق على مصير النواب في حالة اعتقالهم على يد قوات الاحتلال، كما جرى الاتفاق على اللجوء لجهة عدلية واحدة وجهة أمنية واحدة لفحص أوراق المرشحين للانتخابات وعدم الاعتداد بالمحكوميات التي جاءت على خلفية الانقسام .

وشارك في جلسات حوار القاهرة غالبية الفصائل وعلى رأسها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية.