.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث

رضوى البحيري

خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث

رضوى البحيري شاركت في الحفل الموسيقي للموكب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في موكب مهيب، نُقلت 22 مومياء فرعونية ملكية مساء السبت من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى "المتحف القومي للحضارة المصرية" في الفسطاط جنوب العاصمة.

ووسط هذا الموكب، خطفت العازفة رضوى البحيري الأضواء، حيث لقبها البعض بـ"حفيدة حتشبسوت" و"الملكة الـ23".

ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر

كما أعربت البحيري عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الموسيقي للموكب، قائلة إن آلة التيمباني التي عزفت عليها، هي آلة غربية ويتم العزف عليها في الأوركسترات العالمية، مشيرة إلى أنها كانت في بدايتها عازفة على آلة الكمان.

إلى ذلك أضافت: "أنا سعيدة جدا بكل ردود الأفعال على السوشيال ميديا وأعجبتني الألقاب أيضا، ومنها حفيدة حتشبسوت والملكة الـ23".

تفاصيل التحضيرات

وكشفت البحيري تفاصيل التحضيرات للحفل في البروفات، قائلة: "بدأنا التحضيرات من ديسمبر الماضي، ولكننا توقفنا قليلاً بسبب فيروس كورونا المستجد ثم عدنا للبروفات مرة أخرى عن طريق الستالايت".

كما أكدت أن "الصعوبات بالنسبة لي في البروفات كانت أنها تتم من الساعة 12 صباحا وحتى الثالثة فجرا".

60 دراجة نارية و150 حصانا

يشار إلى أنه قرابة الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي مساء السبت (18.30 بتوقيت غرينتش)، وصل موكب المومياوات إلى مقرها الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية. ورافق المومياوات 60 دراجة نارية و150 حصانا وفرقة موسيقية من وزارة الدفاع، وفق السلطات.

إلى ذلك بُث العرض مباشرة على التلفزيون المصري وعبر تويتر. وتصدر هاشتاغ #موكب_المومياوات_الملكية المواضيع العالمية الأكثر سخونة على الشبكة الاجتماعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زعيم المعارضة في تركيا: حكم أردوغان استبدادي زعيم المعارضة في تركيا: حكم أردوغان استبدادي
احذروا المشروبات المحلاة.. مخاطر صحية وراء لذتها! احذروا المشروبات المحلاة.. مخاطر صحية وراء لذتها!
الأكثر قراءة
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها
السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان
هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي
صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه
قبل أن تذهب
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
اكتشف المزيد