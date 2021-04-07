خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث

في موكب مهيب، نُقلت 22 مومياء فرعونية ملكية مساء السبت من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى "المتحف القومي للحضارة المصرية" في الفسطاط جنوب العاصمة.

ووسط هذا الموكب، خطفت العازفة رضوى البحيري الأضواء، حيث لقبها البعض بـ"حفيدة حتشبسوت" و"الملكة الـ23".

كما أعربت البحيري عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الموسيقي للموكب، قائلة إن آلة التيمباني التي عزفت عليها، هي آلة غربية ويتم العزف عليها في الأوركسترات العالمية، مشيرة إلى أنها كانت في بدايتها عازفة على آلة الكمان.

إلى ذلك أضافت: "أنا سعيدة جدا بكل ردود الأفعال على السوشيال ميديا وأعجبتني الألقاب أيضا، ومنها حفيدة حتشبسوت والملكة الـ23".

تفاصيل التحضيرات

وكشفت البحيري تفاصيل التحضيرات للحفل في البروفات، قائلة: "بدأنا التحضيرات من ديسمبر الماضي، ولكننا توقفنا قليلاً بسبب فيروس كورونا المستجد ثم عدنا للبروفات مرة أخرى عن طريق الستالايت".

كما أكدت أن "الصعوبات بالنسبة لي في البروفات كانت أنها تتم من الساعة 12 صباحا وحتى الثالثة فجرا".

60 دراجة نارية و150 حصانا

يشار إلى أنه قرابة الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي مساء السبت (18.30 بتوقيت غرينتش)، وصل موكب المومياوات إلى مقرها الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية. ورافق المومياوات 60 دراجة نارية و150 حصانا وفرقة موسيقية من وزارة الدفاع، وفق السلطات.

إلى ذلك بُث العرض مباشرة على التلفزيون المصري وعبر تويتر. وتصدر هاشتاغ #موكب_المومياوات_الملكية المواضيع العالمية الأكثر سخونة على الشبكة الاجتماعية.