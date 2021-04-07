ضحيتها ابنة الـ6 سنوات.. جريمة مروعة في مصر

ألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء، القبض على شاب قتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بعد فشله في اغتصابها.

وكان مدير أمن الدقهلية شمال مصر، رأفت عبدالباعث، قد تلقى بلاغاً من مأمور قسم شرطة دكرنس بعثور عدد من الأهالي على جثة طفلة تدعى ريماس محمد جلال عبدالرازق في إحدى العمارات خلف مرفق إسعاف دكرنس، بمنطقة منشية السيد محمود.

وتجمهر المئات من أهالي مدينة دكرنس حول منزل المتهم، الأربعاء، في محاولة للفتك به واقتحام منزله، فيما فرضت قوات الأمن طوقا حول المنزل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، وألقت القبض على المتهم ونقلته لقسم الشرطة.

يشار إلى أنه بتكثيف التحريات ومعاينة الجثة، تبين فيها 3 طعنات متفرقة، واتضح أن القاتل هو أحد جيرانها ويعمل حدادا.

حاول اغتصابها

كما أظهرت التحقيقات أن الطفلة خرجت من منزلها لشراء الخبز لأسرتها، فحاول المتهم استدراجها لمنزله، زاعما أن والدتها تنتظرها هناك، وعندما حاول اغتصابها صرخت فقام بطعنها 3 طعنات نافذة تسببت في وفاتها.

إلى ذلك أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، وبيان ما إذا كانت تعرضت للاغتصاب من عدمه وكشف سبب الوفاة والإصابات الموجودة، وأمرت بدفنها بعد ذلك.