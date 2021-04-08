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أوغندا تعلن توقيعها اتفاقاً أمنياً مع مصر وسط أزمة سد النهضة

Uganda flag with Egyptian flag on a tree stump isolated stock photo
علمي مصر وأوغندا
سد النهضة

أوغندا تعلن توقيعها اتفاقاً أمنياً مع مصر وسط أزمة سد النهضة

وفقاً لبيان صادر عن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، أُبرمت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية الأوغندية

متابع الغاء المتابعة

كمبالا (أوغندا) – رويترز

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قالت أوغندا في وقت متأخر أمس الأربعاء إنها وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل.

سد النهضة
سد النهضة

ووفقاً لبيان صادر عن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، أُبرمت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.

ونقل بيان قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية، والذي ترأس وفد القاهرة لكمبالا قوله: "حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمراً حتمياً، لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر".

مشروع لتوليد الطاقة على نهر النيل في أوغندا
مشروع لتوليد الطاقة على نهر النيل في أوغندا
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وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد روافد النيل.

وتعتمد إثيوبيا على السد لتعزيز قدرتها على توليد الكهرباء والنهوض بالتنمية الاقتصادية، لكن مصر تخشى أن يعرض المشروع إمداداتها من المياه العذبة للخطر.

كما يشعر السودان كذلك بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفق المياه على أراضيه.

ووفقاً للاتفاق بين مصر وأوغندا سيتبادل البلدان المعلومات بانتظام.

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