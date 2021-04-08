مصر.. القضاء يكشف تفاصيل جديدة مروعة بقضية "طفلة دكرنس"

أمرت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس، بحبس المتهم بقتل الطفلة ريماس لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وشهد مركز دكرنس في السادس من أبريل الحالي جريمة بشعة إثر العثور على جثة الطفلة ريماس 8 سنوات مقتولة بعد أن ذهبت لشراء الخبز ولم تعد، وتم خطفها ومحاولة اغتصابها وعند مقاومة الطفلة قرر المتهم قتلها.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس ظهيرة يوم السادس من شهر إبريل الجاري بالعثور على الطفلة ريماس ملقاة قتيلة بعقار بشارع الإسعاف ببندر دكرنس، فانتقلت إليها لمناظرة جثمانها وتبينت إلقاءَها على الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني وإصابتها بطعنات بالبطن والظهر.

وقال جد الطفلة لأمها إن حفيدته تغيُّبَت يومئذٍ بعد خروجها من مسكنها لشراء خبز، فبحث وذووها عنها، والتقوا أثناء البحث بفتاة من الجيران، وأخبرتهم برؤيتها المجني عليها في رفقة المتهم بالطريق العام، فانتقل الجد ووالدة المجني عليها إلى مسكن المتهم حيث التقياه، فأنكر لهما لقاءَهُ المجني عليها يومئذٍ، ولكنهما عثرا على جثمانها ملقى بدرج العقار فأبلغا الشرطة.

وبعد معاينة مسرح الحادث تبينت النيابة آثار دماء بجدران العقار من الداخل وامتدادها إلى مسكن المتهم، حيث دخلت واكتشفت آثار دماء بأحد أعمدته فأمرت بإلقاء القبض عليه، وعثرت أثناء استكمال معاينة مسكنه على آثار دماء بمنشفة معلقة على باب دورة المياه وببابها وبمياه داخل دلو فيها، كما عثرت على آثار دماء بمنديل ملقًى بسلة مهملات وبجدار في غرفة النوم وأرضيتها وبابها، ووجدت بالغرفة رابطة شعر أنثى فتحفظت عليها، كما عثرت على بابٍ مؤدٍ إلى ممرٍّ مُطلٍّ على منور العقار تبينت إلقاء ملابس فيه، فانتقلت إليه وعثرت على الملابس ملطخة بالدماء.

وشهد والدا المجني عليها بأن الملابس ورابطة الشعر خاصان بابنتهما، وأقرَّ المتهم بذلك.

كما عثرت النيابة العامة على آلتيْ مراقبةٍ بعقار مجاور لمسرح الحادث تبينت من مشاهدة تسجيلاتهما تحدث المتهم إلى المجني عليها في الطريق العام ثم سيره معها ممسكًا بيدها، فواجهته النيابة العامة بالتسجيلات فأقر بها، ثم خلال استجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة.

وتبين أنه شاهد المجني عليها أثناء شرائها الخبز فدبّرَ لاستدراجها إلى مسكنه، وأوقفها لذلك في الطريق العام وأقنعها باصطحابها لمسكنه لتقديم حلوى إليها، فلما وصلا المسكن وحاول معاشرتها قاومته وعلت صرخاتها فكمم فمها ورطم رأسها بالأرض حتى أغشي عليها، ثم طعنها بسكين في ظهرها وبطنها حتى أيقن وفاتها، ثم ألقى بها على درج العقار، وأخفى ملابسها بالمنور.