وزيرة الصحة المصرية تكشف عن خطة مواجهة كورونا في رمضان

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات الهامة لتوعية المواطنين بالتزامن مع الاحتفال بالمناسبات الدينية وشهر رمضان، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزيرة، الخميس.

وأوضحت الوزيرة أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تشهد انخفاضًا في معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس مقارنة بالموجة الأولى، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات خلال الـ 6 أسابيع الماضية، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة بداية من محافظة الفيوم حتى قنا، موضحة أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة على مستوى الجمهورية هي: كفر الشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، أسيوط، وقنا.

كما أكدت أنه تم زيادة أعداد الأسرة الداخلية وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي و"تانكات" الأكسجين الطبي بهذه المحافظات لاستيعاب زيادة الإصابات.

وأكدت الوزيرة مجددًا على الأهمية البالغة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، حيث إن التراخي في هذه الإجراءات خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية يؤدي إلى تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، حيث إنه تلاحظ خلال الموجة الأولى لفيرس كورونا بدء زيادة أعداد الإصابات في الفترة من 23 أبريل حتى 23 مايو 2020 تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

ولفتت الوزيرة إلى توصيات منظمة الصحة العالمية باستمرار الحفاظ على الإجراءات الاحترازية على الرغم من البدء في إجراءات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدة استعداد مصر لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماع يومي مع وكلاء الوزارة ومديري 376 مستشفى تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لمتابعة سير العمل والوقوف على أي احتياجات وتلبيتها على الفور.

ووجهت الوزيرة خلال كلمتها عددًا من النصائح إلى مختلف فئات المجتمع خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، للوقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم، أهمها اتباع نظام غذائي صحي لرفع المناعة ويشمل ضرورة الإكثار من شرب المياه بين الإفطار و السحور، وتناول الفواكه و الخضراوات الغنية بالألياف الطبيعية، وعدم الإكثار من تناول الأطعمة السكرية والمصنعة واستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية، وممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار.

وأضافت الوزيرة أن الإجراءات الوقائية في دور العبادة تشمل التباعد في الصفوف أثناء أداء الصلوات، والالتزام بسجادة الصلاة الشخصية، وارتداء الكمامات، وعدم الاختلاط بشكل كبير مع كبار السن أو أصحاب الامراض المزمنة، كما أكدت على أهمية استبدال الموائد الرمضانية بتوصيل الإفطار للأسر الأكثر احتياجًا إلى منازلهم لمنع التجمعات.

توسع في اللقاحات

وخلال المؤتمر، ألقت وزيرة الصحة والسكان الضوء على مستجدات موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم التوسع في أماكن تلقي اللقاحات لتصل حتى الآن إلى 169 مركزًا على مستوى الجمهورية وجار التوسع فيها لتصبح 350 مركزًا بنهاية الأسبوع المقبل، معلنة عن مد فترة العمل بمراكز تلقي اللقاحات خلال شهر رمضان من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 10 مساءً.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة لمتلقي لقاح "أسترازينيكا" في مصر، مشيرة إلى أن لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" أثبتا فاعليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التي أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

ولفتت الوزيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التصنيع المشترك للقاحات فيروس كورونا المستجد بين مصر والصين وذلك من خلال التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، مشيرة إلى أنه سيتم إنتاج اللقاحات من خلال خطي إنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" الأول بطاقة إنتاجية 20 مليون جرعة في السنة، والثاني بفرع الشركة بمدينة 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون جرعة في السنة، مما سيساعد مصر على توفير اللقاحات للمواطنين في مصر والأشقاء في الدول الإفريقية.

لقاح كورونا للحجاج

وأكدت الوزيرة استعداد مصر التام لتطعيم المواطنين المشاركين في بعثات الحج بلقاح فيروس كورونا فور إعلان المملكة العربية السعودية عن الاشتراطات الصحية للحجاج.

ومن ناحية أخرى، ناشدت الوزيرة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، بالتوجه إلى المستشفيات للحصول على أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة تكفي 3 أشهر، والمشاركة في مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" وأهمهم المواطنين الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا.