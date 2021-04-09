البرهان: لدينا تفاهم جيد مع مصر حول "حلايب وشلاتين"

قال رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن الخرطوم لديها تفاهم مع مصر بشأن قضية حلايب وشلاتين.

وأوضح البرهان، في تصريحات نشرها موقع "السوداني": "لدينا تفاهم جيد مع مصر بشأن حلايب وشلاتين، ولا نريدها أن تكون شوكة في حلق علاقاتنا".

وكان البرهان صرح سابقا بأن القوات المسلحة "لن تفرط في شبر من أرض السودان"، مشيرا إلى منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع مصر والخاضعة للسيادة المصرية.

وقال البرهان، في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم: إن "القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان"، وأضاف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفى كل مكان من السودان".

ووجه البرهان حديثه "للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين وكل الذين يدافعون عن البلاد"، قائلا: "نحن معكم"، مضيفا أن السودان "يتعرض لاستهدف كبير في وحدته وحدوده"، وفقا لما نقلته الوكالة وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعا قبل أسابيع إلى فتح ملف مثلث حلايب وشلاتين مع مصر من أجل التفاهم حوله.

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء حمدوك خبراء أكاديميين وباحثين بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب وكالة الأنباء السودانية. وطالب حمدوك "بضرورة الحديث عن المسكوت عنه في العلاقات بين البلدين، وفتح ملف حلايب وشلاتين من أجل الوصول إلى تفاهم حوله".

وأضاف أن "التاريخ والمصير المشترك للشعبين السوداني والمصري يمكنه خلق منارة للعالمين الإفريقي والعربي".

وتقع منطقة حلايب على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين وهي تابعة لمصر سياسياً وإدارياً وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان.