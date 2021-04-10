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توقيع اتفاق تعاون عسكري بين مصر وبوروندي وسط أزمة سد النهضة

مصر بوروندي
من اجتماعات مصر وبوروندي في القاهرة

توقيع اتفاق تعاون عسكري بين مصر وبوروندي وسط أزمة سد النهضة

الاتفاق يأتي بعد أيام من توصل القاهرة إلى اتفاق مماثل مع أوغندا

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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وقعت مصر، السبت، اتفاق تعاون عسكري مع بوروندي، بعد أيام من توصل القاهرة إلى اتفاق مماثل مع أوغندا، وفي ظل تنسيق عسكري مع السودان، وسط تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

والتقى الفريق محمد فريد رئيس الأركان المصري، اليوم السبت، الفريق أول بريم نيونجابو، رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكل من مصر وبوروندي في العديد من المجالات.

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وأعرب رئيس الأركان المصري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبوروندي، مشيراً إلى توافق رؤى القيادة السياسية للبلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، واختتمت الجلسة بتوقيع الجانبين على محضر الجلسة.

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كما قام رئيس الأركان المصري ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي بالتوقيع على بروتوكول تعاون عسكري مشترك يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة.

ويتيح البروتوكول تبادل الخبرات بين الجانبين، تأكيداً على توافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

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