الإفتاء المصرية: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 2021، بعد غروب شمس يوم الأحد.

وذكرت في بيان لها، أنها تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان لعام 1442 هجرياً بالعين المجردة.

تعذر الرؤية في السعودية

في غضون ذلك، أعلنت المحكمة العليا السعودية، الأحد، أنه لم يرد لها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة.

وقالت "سنعقد جلسة غداً الاثنين ونصدر قراراً بشأن هلال الشهر الكريم".

كما أفاد مراسل "العربية"، الأحد، بتعذر رؤية هلال شهر رمضان في أول أيام الترائي في مرصدي تمير وحوطة سدير، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

هلال اليوم لن يكون موجوداً

وفي وقت سابق، توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية اليوم الأحد.

وأكد الخضيري أن "هلال اليوم لن يكون موجودا، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي".

كما أبان أن "يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا".